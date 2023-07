Ungarn erweist sich als größte Hürde für den Versuch der EU, einen langfristigen Fonds in Höhe von bis zu 20 Milliarden Euro einzurichten, um das ukrainische Militär aufrechtzuerhalten.

Der Plan, über den POLITICO Anfang dieser Woche erstmals berichtete, stand am Donnerstag zum ersten Mal auf der Tagesordnung, als sich die Außenminister in Brüssel trafen. Der Vorschlag würde für die nächsten vier Jahre mindestens 5 Milliarden Euro pro Jahr vorsehen, um die Kosten für den Kauf und die Spende von Waffen für die Ukraine durch die EU-Länder sowie für die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu decken.

Aber während des Treffens sagte Ungarn – das argumentierte, dass die Ukraine mit den Kämpfen aufhören sollte –, dass es Einwände gegen den Fonds erheben werde, bis die Ukraine eine umstrittene ungarische Bank, OTP, von ihrer Liste der „Kriegssponsoren“ streiche.

Bis dahin sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó, sein Land werde kein weiteres Geld für die sogenannte Europäische Friedensfazilität der EU bewilligen – den ironischerweise benannten Fonds, mit dem Brüssel Waffenlieferungen in die Ukraine subventioniert.

„Wir können nicht über eine neue finanzielle EPF-Verpflichtung verhandeln, bevor OTP gelöst ist“, sagte Szijjártó am Donnerstag.

Bisher hat die EU in diesem Jahr rund 4 Milliarden Euro für den Militärfonds bereitgestellt, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Doch die Beamten wollen eine konsistentere Geldquelle schaffen, um nicht ständig schwierige Gespräche über das Auffüllen der Kassen führen zu müssen.

Der Vorstoß für einen auf Jahre angelegten Fonds ist Teil umfassenderer westlicher Bemühungen, der Ukraine dauerhaftere Sicherheitsgarantien zu geben – eine Diskussion, die den jüngsten NATO-Gipfel in Litauen dominierte.

EU-Spitzendiplomat Josep Borrell bestätigte bei dem Treffen am Donnerstag, dass die EU 20 Milliarden Euro in den Topf schütten wolle.

„Wir haben die Einrichtung einer speziellen Sitzung im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität vorgeschlagen, um in den nächsten vier Jahren jährlich bis zu 5 Milliarden Euro für den Verteidigungsbedarf der Ukraine bereitzustellen“, sagte Borrell. Er erklärte, dass es sich bei der Zahl um „die Bewertung der Bedürfnisse und Kosten unseres langfristigen Sicherheitsengagements gegenüber der Ukraine“ handele.

Und im Saal erklärte Borrell laut einem über die Diskussionen informierten und anonym sprechenden Beamten, dass sich die Mitgliedsstaaten von Fall zu Fall auf Aufstockungen einigen würden, abhängig von den Ereignissen vor Ort und den Bedürfnissen der Ukraine.

Ziel ist es, bis Oktober eine endgültige Einigung zu erzielen, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU das nächste Mal in Brüssel zusammenkommen. Und einige Diplomaten denken, dass das so ist dann kann sich die Position Ungarns weiterentwickeln.

Die Außen- und Verteidigungsminister werden den Plan bei einem Treffen Ende des nächsten Monats besprechen, der Vorschlag muss jedoch auch von den Finanzministern besprochen werden. Ein detaillierterer Plan werde bis Ende August erwartet, sagte der über die Diskussion informierte Beamte.

Während sie am Donnerstag auf die Einzelheiten warteten, äußerten einige Minister Bedenken, sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen auf einen bestimmten Euro-Wert zu einigen. Andere sagten, sie wollten die Zahl im Rahmen umfassenderer Verhandlungen über den Gesamthaushalt der EU diskutieren. Zu diesen Gesprächen gehörte auch ein Brüsseler Vorschlag, der Ukraine in den nächsten vier Jahren Wirtschaftshilfe in Höhe von 50 Milliarden Euro zukommen zu lassen.

„Wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, und diese Sicherheitsgarantien funktionieren am besten, wenn sie Hand in Hand gehen (und) mit dem verflochten sind, was wir auf europäischer Ebene tun“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Aber „man kann nicht einfach einen Vorschlag machen“, fügte sie hinzu. „Vielmehr muss dies logisch und sinnvoll miteinander verknüpft werden, und darüber reden wir heute und werden in den kommenden Monaten reden.“

Diese Meinung wird auch von anderen Ländern geteilt, darunter Frankreich, den Niederlanden und Österreich.

„Es ist noch zu früh, über konkrete Zahlen zu sprechen, da es auch andere finanzielle Bedürfnisse gibt: makrofinanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe, Wiederaufbau“, sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bei seiner Ankunft zum Treffen.

Doch die engsten EU-Partner der Ukraine wie Litauen argumentierten gegenteilig und sagten, dass selbst 20 Milliarden Euro keine Obergrenze sein dürften.

„Wir werden uns dem sicherlich nicht widersetzen“, sagte ein polnischer Beamter, der sich ebenfalls anonym zu den Gesprächen äußerte.