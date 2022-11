Ungarn und EU nähern sich Einigung – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Mujtaba Rahman ist Leiter der Europa-Praxis der Eurasia Group und a Kolumnist für POLITICO Europa. Er twittert unter @Mij_Europe.

Die Beziehung zwischen Ungarn und der Europäischen Union – nie einfach mit dem launischen Premierminister Viktor Orbán – war in diesem Jahr besonders angespannt, angesichts der Ablehnung des Landes gegen Sanktionen gegen Russland, anhaltender Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der Entscheidung Brüssels, Finanzmittel in Höhe von 8,5 Prozent zurückzuhalten des BIP des Landes.

Dennoch könnten die beiden Seiten an der Schwelle zu einer Einigung stehen, die die Beziehungen auftauen könnte, und letztendlich die Freigabe eines Großteils der jetzt fälligen Finanzierung Ungarns sehen könnte.

Orbán zeigt jetzt ein wenig scheinbare Bereitschaft, einige der Brüsseler Bedenken in Bezug auf Korruption und Rechtsstaatlichkeit anzusprechen – zumindest auf dem Papier.

Und der Grund ist Ungarns tankende Wirtschaft.

Die Märkte sind nervös, nachdem die Gesamtinflation im September auf 20,1 Prozent gestiegen ist, gegenüber 15,6 Prozent im Vormonat. Und noch besorgniserregender war die Kerninflation – ohne Energiepreiserhöhungen – von 20,7 Prozent.

Die Regierung ist offensichtlich besorgt und hat die Ausgaben gekürzt, die Temperatur in staatlichen Institutionen in diesem Winter auf 18 Grad Celsius begrenzt und sogar die Ausgaben für das Amt des Premierministers stark gekürzt.

Aber da die Gewerkschaften jetzt eine Anhebung des Mindestlohns um mindestens 16 Prozent für 2023 fordern, sowie wachsende und beispiellose Proteste von frustrierten Lehrern und Kindergartenpersonal, dürfte sich die Inflationsspirale Ungarns fortsetzen.

All dies erhöht den Druck auf Orbán, den Forderungen der Europäischen Kommission nach Rechtsstaatlichkeit und Antikorruptionsmaßnahmen so schnell wie möglich nachzukommen – oder zumindest den Anschein zu erwecken –, um EU-Mittel freizusetzen, die das Vertrauen der Anleger positiv stärken könnten die düsteren Aussichten für die Wirtschaft verbessern.

Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten sind jetzt sehr intensiv.

Die Diskussionen haben zwei unterschiedliche rechtliche Aspekte – einer bezieht sich auf Schritte, die Orbán unternehmen muss, um 14,9 Milliarden Euro an Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten aus der Wiederaufbau- und Resilienzfazilität (RRF) freizusetzen, und der andere bezieht sich auf Abhilfemaßnahmen, die die Regierung ergreifen muss, um zu erfüllen, was ist im EU-Sprachgebrauch als „Konditionalitätsmechanismus für Rechtsstaatlichkeit“ bekannt, um 7,5 Milliarden Euro an EU-Kohäsionsfonds freizusetzen.

Diese werden letztendlich ein politisches Paket bilden, das einem zentralen politischen Ziel dienen soll: dem Schutz der finanziellen Interessen des EU-Haushalts und der Verpflichtung von Budapest, sich stärker an den Verträgen, Normen und Werten des Blocks auszurichten.

Die ungarische Fidesz-Regierung hat bis zum 19. November Zeit, auf die 17 Bedenken zu antworten, die die Kommission im Rahmen ihres Verfahrens zur Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit geäußert hat, und Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, um sie zu beheben. Am wichtigsten ist, dass sich die Gespräche zwischen Brüssel und Budapest auf die Schaffung einer (angeblich) unabhängigen „Integritätsbehörde“ konzentrieren, die dafür sorgen soll, dass EU-Gelder nicht von Orbán und seinen Verbündeten missbraucht werden.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat eine gewisse Bereitschaft gezeigt, sich mit den Bedenken der EU in Bezug auf Korruption und Rechtsstaatlichkeit auseinanderzusetzen | Francois Lenoir/AFP über Getty Images

Die Kommission beabsichtigt dann, Budapests Vorschlagspaket als Grundlage für Reformmeilensteine ​​zu verwenden, die die RRF untermauern; und Orbán muss diese umsetzen, wenn Geld aus den Kassen des Blocks ausgezahlt werden soll. Sobald Orbán seine Pläne vorgelegt hat, wird es jedoch mindestens weitere drei Monate dauern, bis Ungarn seine Meilensteine ​​​​erreicht, und einige weitere Monate, um die gesamte operative und finanzielle Bürokratie zusammenzustellen, die einer Auszahlung vorausgeht – was ein tatsächliches Geld unwahrscheinlich macht Ungarn bis mindestens Mitte nächsten Jahres.

Dieser Punkt ist entscheidend, und Kritiker, die argumentieren, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei dabei, einen schmuddeligen Kompromiss zu unterschreiben, gehen oft verloren. Zustimmung zu den Reformen Orbáns Vorschlag bedeutet nicht, dass EU-Gelder sofort fließen werden. Vielmehr wird eine kurzfristige Einigung Ungarns theoretischen Zugang zu RRF-Geldern bewahren, da 70 Prozent der RRF-Mittel, auf die Ungarn Anspruch hat, verloren gehen würden, wenn bis Ende des Jahres keine grundsätzliche Einigung erzielt wird.

Natürlich spielen auch weiter gefasste Erwägungen eine Rolle, etwa die Geopolitik: Die EU will immer noch ein Gefühl der Einheit über die Ukraine projizieren, und Orbáns Unterstützung wird in dieser Hinsicht immer noch benötigt, sei es, um das teilweise Embargo des Blocks gegen russisches Öl abzuschließen oder das potenzielle Notwendigkeit, in Zukunft andere energiebezogene Sanktionen umzusetzen. Hohe Beamte, die bereits ein Stellvertreter für russischen Einfluss sind, befürchten, dass eine sehr harte Linie in Bezug auf EU-Gelder ihn dem russischen Präsidenten Wladimir Putin noch näher bringen könnte.

Angesichts des Zustands der ungarischen Wirtschaft schließen Beamte auch eine Finanzkrise nicht aus. Wie ein hochrangiger Beamter sagt: „Auch wenn wir sie nicht bezahlen, stecken wir immer noch mit ihnen fest, ohne Geld und in einer Finanzkrise. Die Alternative ist nicht viel besser.“

Aber einige Mitgliedsländer werden Ungarns Reformpläne wahrscheinlich ablehnen, ganz gleich, wozu Budapest sich verpflichtet, so verärgert sind sie über Orbáns ambivalente Haltung gegenüber der Ukraine und seine Spoiler-Taktik auch in anderen EU-Politiken.

Beamte bleiben auch zutiefst misstrauisch gegenüber seinem berüchtigten „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ „Pfauentanz“ mit der EU. Trotz der Verpflichtungen, die die ungarische Regierung jetzt eingeht, sind Beamte in Brüssel alles andere als naiv und erkennen an, dass der Staatschef des Landes weiterhin Hintertürmaßnahmen ergreifen wird, um sicherzustellen, dass Insider legalen Zugang zu Staatsvermögen haben.

Dennoch scheint es wahrscheinlich, dass der Konditionalitätsmechanismus der EU bald auslaufen wird und Orbán im Prinzip Zustimmung zu seinen Reformplänen für den Wiederaufbau erhalten wird. Dies wird zwar die Beziehungen zwischen beiden Seiten etwas entspannen, aber ob es tatsächlich dazu führt, dass Geld nach Budapest fließt, bleibt abzuwarten.