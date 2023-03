Het Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen en Ferencvaors birgt eine onder Brisanz. Bayer kan Ferencvaros de titel geven van “inoffiziellen Klubweltmeisters” entreißen en ihn in de Bundesliga-holes. “Eine unseriöse Statistik”, zei de Ungarn – eine schöne Spielerei, sagt ntv.de.

Van 9. December 2021 war ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball. Eerst een paar Tage zuvor hatte Bayer Leverkusen door Abstiegskandidaten Greuther Fürth met 7: 1 van Platz gejagt, die een einem Donnerstag in Boedapest de Weltmeister-titel opnieuw schonk. Ausgerechnet Alissa Laidouni, der heutige Profi von Union Berlin, maakte deel uit van de Bundesliga met haar Treffer in 1:0 voor de titel van de onofficiële Klub-Weltmeisters. Er is geen oorlog meer, verweilt in Ungarn. Am Freitag druckte een van de naties, ohne dass sie es wusste, Ferencvaros die Daumen. Der Tabellenführer der Ungarischen Liga durfde niet te verliezen van het siebtplatzierte Team Mezökövesd-Zsory SE. Zie lieverds. Knap. Mits in 1:1, kan het beter zijn. Heet (18:45 Uhr/RTL+ en im Liveticker op ntv.de) in der Bay Arena in Leverkusen kommt es zur großen Title-Revanche.

Florian Wirtz en Xabi Alonson zouden Weltmeister kunnen worden. Ob sie es verwijderen? (Foto: foto alliantie/dpa)

Denn das 0:1 beim damals noch von Peter Stöger trainierten Traditionsverein Ferencvaros war for über onem Jahr nichts weniger as ein Schock for the Bundesliga, die seit Bayerns 1:0 tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League nahezu durchgehend de titelstrijd van de onofficiële Klub-Weltmeisterschaft gestellt hatte. Die meiste Zeit schmückte sich der deutsche Rekordmeister mit dem Title, op 8 januari 2021 tegen de tradities van Niederlage tegen Borussia Mönchengladbach, de eerste keer dat de tijd herschenken moet. Nachdem sich die Münchener mit onem 3:1 bei Werder Bremen im maart 2021 erneut krönten, zwervende dieser kurz zurück nach Frankreich. Eerder, in Frankreich, speelde Bayern in april in de Viertelfinale met een 1:0 in Parijs tegen de Champions League aus, maar ze wonnen hun titel onder Statistische fans die titel wonnen in de Liga. En da verblijf daar bis zu jenem schwarzen Tag am 9. December 2021.

“Wollen uns nicht damit befassen”

Die inoffizielle Klub-Weltmeisterschaft? Was ist nur mit ntv.de los, fragen Sie sich jetzt. Jetzt übertreiben die endgültig! Non. Het is één schöne Spielerei en nicht alles, muss immer mit großen Pokalen and tollen Prämien belohnt are. Hier hebben we een paar statistische gegevens over andere Boxsport-Prinzip auf den Fußball übertragen. Het is nu een titel en een andere titel in het spel van de wereld. Die inoffizielle Klub-Weltmeisterschaft wird seit 2004 von einer handvoll Nerds aus England and Deutschland nachcontenten. Op 11 november 1871 werd de wereldkampioen in een FA-Cup-spel tussen Upton Park en Clapham Rovers. Auf die Clapham Rovers, de eerste titeltrekker, volg de Wanderers. Mittlerweile sinds über 5200 Titelovereenkomsten worden “ausgetragen”. Das Spiel Bayer Leverkusen tegen Ferencavros wird das Match Number 5244-signaal.

In Ungarn aber geben sie nicht viel auf diesen Titel. “Der inoffizielle Title is uns bekannt”, heißt es vom Klub auf ntv.de-Anfrage. Maar dan teilen sie aus gegen die Nerds, die sich mit ihren Daten die Zeit vertreiben und sicher das een of andere Other Lächeln auf die Gesichter der Fans zaubern: “Wir halten ihn aber für one unseriöse Statistik und wollen uns damit nicht befassen.” Verreweg het is natuurlijk dat de Ferencvaros de kans krijgen om in de Europa League eindruck met hinterland en damit de finanzielle Grundlage voor een eventuele uiteindelijke kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League in het verleden.

Denn der 33-jarige Ungarische Meister, der 24-voudig nationaal Pokalsieger is een geselecteerde gast in de wettbewerb. Trotz der seit 2019 anhaltenden Title series in der nationalen Meisterschaft qualifizierten sie sich nur in der Season 2020/2021 mit zwei Unentschieden gegen die Norwegian aus Molde für die Königsklasse. In die laatste Saison zijn ze in de kwalificatie van Qarabag uit en konnten die Shamrock Rovers volgden voor de Europa League-weddenschappen.

Ferencvaros wütet tegen exclusieve Champions League

“Der Trend, dass immer weniger Mannschaften aus den kleinen Ligen einen Platz in der Elite-Champions-League erhalten, setzt sich fort, was wir als Verstoß gegen die europäischen Grundsätze betrachten”, heißt es dazu aus Budapest: “Im Sinne der Chancengleichheit müssten mehr Mannschaften aus den Kleine Ligen einen Platz erhalten.Aber bis dahin möchten wir solche Leistung machen, wie zum Beispiel in diesem Jahr, als wir unsere Europa-League-Gruppe gewannen.” Dort setzte sich Ferencvaros immerhin tegen AS Monaco, tegen Trabzonspor en Roter Stern Belgrad door. Gegen Leverkusen die ervoor hebben gezorgd dat ze niet in staat zijn om te winnen, de inoffiziellen Weltmeistertitel in Ungarn zu behalten, sondern auch in de Viertelfinale van de Europa League einzuziehen.

Passieren moeten dat jedoch ohne den Neu-Unioner Laidouni, der Ferencvaros im Winter verließ. Ofwel, der sich non in einer der Top-Ligen durchsetzen will und der in Ungarn noch vermisst wird: “Wir hatten ihn gerne noch in der Mannschaft”, zegt Stanislaw Tschertschessow, der Trainer der Ungarn, im Gespräch mit der dpa: “Aber er is niet mehr da, und ich glaube an die Spieler, die ich habe.”

Ohnehin ist der frühere Bundesliga-Profi sicher, dass der deutsche Klub in einer erheblich besseren Position ist. “Wenn der ungarische Meister tegen Leverkusen speelde, kan een man ausschließen, dass der ungarische Meister der Favorit ist”, zei Tschertschessow. En als een van de favorieten die door de tijd heen is gewonnen en Leverkusen gewonnen heeft, komt de onofficiële titel in de Bundesliga terecht. Bayer müsste ihn dann am Sonntag bei Werder Bremen. De eerste keer dat de kans groot is dat de kans zich voordoet, sich wieder mit the unwichtigen Dingen zu beschäftigen and the “unseriöse Statistik” wieder in the Besitz der Ungarn zu bringen.