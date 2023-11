Ungarn hat den Direktor des Nationalmuseums wegen LGBTQ+-Inhalten in der World Press Photo-Ausstellung entlassen

BUDAPEST, Ungarn – Ungarns Kulturminister hat am Montag den Direktor des Ungarischen Nationalmuseums in Budapest entlassen und ihm vorgeworfen, gegen ein umstrittenes Gesetz verstoßen zu haben, das die Anzeige von LGBTQ+-Inhalten für Minderjährige verbietet.

Die Entlassung von Laszlo L. Simon, der 2021 für eine fünfjährige Amtszeit Direktor des Museums wurde, erfolgte, nachdem die ungarische Regierung Ende Oktober festgestellt hatte, dass fünf auf der prestigeträchtigen World Press Photo-Ausstellung ausgestellte Fotos gegen das Gesetz verstoßen, das den Zugang von Kindern beschränkt Inhalte, die Homosexualität oder Geschlechtsumwandlung darstellen.

Das Museum veröffentlichte daraufhin auf seiner Website und am Eingang der World Press Photo-Ausstellung – die herausragenden Fotojournalismus zeigt – einen Hinweis, dass die Sammlung auf Besucher über 18 Jahren beschränkt sei.

„Ich nehme die Entscheidung zur Kenntnis, kann sie aber nicht akzeptieren“, schrieb Simon. „Als Vater von vier Kindern und Großeltern lehne ich entschieden die Idee ab, dass unsere Kinder vor mir oder der von mir geleiteten Einrichtung geschützt werden sollten.“

Die fraglichen Fotos dokumentieren eine Gemeinschaft älterer LGBTQ+-Personen auf den Philippinen, die seit Jahrzehnten ein gemeinsames Zuhause haben und sich im Alter umeinander kümmern. Die Fotos zeigen einige Community-Mitglieder in Drag-Kleidung und mit Make-up.

Die ungarische Regierung unter dem nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hat die Verfügbarkeit von Materialien, die Homosexualität „fördern“ oder darstellen, für Minderjährige in den Medien, einschließlich Fernsehen, Filmen, Werbung und Literatur, eingeschränkt.

Während die Regierung darauf beharrt, dass das Gesetz darauf abzielt, Kinder vor dem zu schützen, was sie als sexuelle Propaganda bezeichnet, hat es in 15 Ländern der Europäischen Union zu rechtlichen Schritten geführt, wobei Kommissionspräsidentin der Union, Ursula von der Leyen, es als „eine Schande“ bezeichnete.

In einer Erklärung schrieb das Kulturministerium, Simon sei entlassen worden, weil er sich nicht an das Gesetz gehalten habe und „weil er ein Verhalten an den Tag gelegt hatte, das es ihm unmöglich machte, sein Beschäftigungsverhältnis fortzusetzen.“

Das ungarische Kulturministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.