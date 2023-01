Ungarn gilt laut Studie als korruptestes Land der EU – POLITICO

Laut dem jüngsten Bericht von Transparency International gilt Ungarn als das Land mit der schlechtesten Korruptionsbilanz im öffentlichen Sektor in der EU.

Mit Werten zwischen 42 und 46 von 100 liegen Ungarn, Bulgarien und Rumänien weit hinter den skandinavischen Top 3 der EU, wobei Dänemark als Klassenbester gekrönt wird (90), gefolgt von Finnland (87) und Schweden (83). Corruption Perceptions Index 2022 der Anti-Korruptions-NGO.

Auch Dänemark und Finnland führen die Weltrangliste an, letzteres punktgleich mit Neuseeland (87), dank ihrer „starken demokratischen Institutionen und Achtung der Menschenrechte“, während Syrien und der Südsudan (13) und Somalia (12) „involviert sind langwierige Konflikte“, stützen Sie die Liste ganz unten.

Luxemburg, das Vereinigte Königreich und Österreich haben seit 2017 einen deutlichen Rückgang ihrer Punktzahlen verzeichnet, während Irland das einzige EU-Mitgliedsland ist, dessen Punktzahl sich verbessert hat. Auch Moldawien, dem im vergangenen Juni der EU-Kandidatenstatus zuerkannt wurde, verbesserte seine Punktzahl.

Mit einer Punktzahl von 28 hat Russland eines der niedrigsten Ergebnisse in Osteuropa, und seine großangelegte Invasion der Ukraine im vergangenen Februar ist eine „starke Erinnerung an die Bedrohung, die Korruption und das Fehlen staatlicher Rechenschaftspflicht für den globalen Frieden und die Sicherheit darstellen, “, heißt es in einer mit dem Bericht veröffentlichten Pressemitteilung.

Die Punktzahl der Ukraine ist nur geringfügig höher (33), aber das Land hat seit Beginn des Krieges „wichtige Reformen durchgeführt und sich stetig verbessert“.

Aber der Konflikt hat die Korruption im Land nicht beendet, wie der jüngste Skandal zeigt, der den stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister zum Rücktritt zwang – was zeigt, dass „die Antikorruptionsmechanismen des Landes Beamte bisher zur Rechenschaft ziehen“, heißt es in dem Bericht.

Großbritannien und Katar befinden sich in der diesjährigen Ausgabe auf historischen Tiefstständen – obwohl der Bericht für Doha keinen direkten Zusammenhang mit dem sogenannten Katargate-Korruptionsskandal herstellt, der Brüssel erschüttert hat.

Der Index verwendet Umfragedaten, die auf Interviews mit Experten und Geschäftsleuten aus verschiedenen Quellen (einschließlich der Weltbank und des Weltwirtschaftsforums) basieren, um 180 Länder auf der ganzen Welt nach ihrem wahrgenommenen Korruptionsgrad auf einer Skala von 0 – was hoch bedeutet – einzuordnen korrupt — auf 100.

Seine Definition von „Korruption“ konzentriert sich auf spezifische Beispiele, an denen Beamte beteiligt sind, von Bestechung bis hin zur Umleitung öffentlicher Gelder, sowie auf die Fähigkeit von Regierungen, Korruption im öffentlichen Sektor einzudämmen.