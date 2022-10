Unflätige scheidende Botschafterin beleidigt deutschen Politiker

Der Ukrainer Andrey Melnik, bekannt für profane Tweets, schlug auf einen Gesetzgeber ein, der in Frage stellte, warum sein Sohn nicht an vorderster Front steht

Der berüchtigte scheidende Botschafter der Ukraine in Berlin, Andrey Melnik, hat einen weiteren deutschen Politiker in den sozialen Medien angegriffen, diesmal wegen der Frage, warum sein Sohn in Deutschland bleibt, anstatt an der Front zu kämpfen. Der Diplomat ist bekannt für obszöne Tweets, die sich an Personen des öffentlichen Lebens im In- und Ausland richten.

Der Austausch fand auf Twitter statt, als Sven Tritschler, ein Landtagsabgeordneter der rechten Alternative für Deutschland (AfD), sich über Melnik lustig machte, der zusammen mit seiner Frau Swetlana den deutschen Medien sagte, dass sie erwägen, ihre Kinder zu behalten in Deutschland aus Sicherheitsgründen. Die Melniks sagten, ihr 20-jähriger Sohn sei Student auf dem Land.

„Ich frage mich ein bisschen, wie Herr Melnik die halbe Welt in diesen Krieg hineinziehen will, während sein 20-jähriger Sohn gemütlich in Deutschland studiert, anstatt zu kämpfen. Die Amerikaner nennen so etwas ‚Chickenhawk‘.“ Tritschler, ein Abgeordneter aus dem westlichen Bundesland Nordrhein-Westfalen, schrieb am Sonntag.

Die meisten Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine aufgrund der Mobilisierung nicht verlassen, die erklärt wurde, nachdem Russland im Februar seine Militäroperation im Nachbarland gestartet hatte.

Weiterlesen Notorischer ukrainischer Diplomat schlägt nach unbequemer Frage um sich

Melnik antwortete Tritschler schnell mit Obszönitäten und twitterte: „Das geht dich verdammt noch mal nichts an, du Scheiße.“

Trischler antwortete: „Ach, aber es ist doch genau meine Sache, wenn deutsche Staatsbürger nicht nur für deine Panzer, sondern auch für das Studium deines Wehrdienstverweigerer-Sohnes bezahlen sollen, du Bandera-Fanboy.“

Der Gesetzgeber bezog sich auf Stepan Bandera, einen ukrainischen nationalistischen Führer, der während des Zweiten Weltkriegs mit Adolf Hitlers Streitkräften zusammengearbeitet hatte. Melnik hat Bandera in der Vergangenheit als Freiheitskämpfer beschrieben und ihn mit Robin Hood verglichen.

Der Diplomat, der diese Woche von seinem Posten in Berlin zurücktreten und in sein Heimatland zurückkehren wird, forderte Deutschland leidenschaftlich auf, mehr schwere Waffen nach Kiew zu schicken. Er wurde auch berüchtigt dafür, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu beleidigen, die nicht seiner Meinung waren.

Am Sonntag rief Melnik bei der Landespartei Die Linke an „Linker Dreck“ während einer Twitter-Tirade gegen den Linkspolitiker Ezgi Guyildar, der wie Tritschler hinterfragte, warum sein Sohn nicht zu Hause für die Ukraine kämpfe.

WEITERLESEN: Der ukrainische Gesandte vergleicht den Nazi-Kollaborateur mit Robin Hood

Im Mai sagte Melnik, Bundeskanzler Olaf Scholz verhalte sich ähnlich „eine beleidigte Leberwurst“, ein deutscher Ausdruck, der verwendet wird, um eine dünnhäutige Person zu beschreiben. Die Kritik kam, nachdem Scholz gesagt hatte, er werde damals nicht nach Kiew reisen, weil die Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer solchen Reise zurückgenommen worden sei.

Der Gesandte forderte auch Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, dazu auf „Verpiss dich“ nachdem der Milliardär die Aussichten auf ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine abgewogen hatte.