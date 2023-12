Unfall: Schulbus prallt gegen Streufahrzeug – Kind stirbt im Erzgebirge!

Im Erzgebirge kollidierte am Dienstagmorgen ein Schulbus mit einem Streuwagen und prallte anschließend gegen einen Baum. Es gab viele Verletzte und ein Student starb.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall zwei Erwachsene, darunter der Busfahrer, schwer verletzt. Mindestens zehn weitere Schulkinder wurden verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei gab keine Angaben zum Alter des getöteten oder verletzten Jungen.

Der Bus sei in Sehmatal mit einem Winterdienstfahrzeug kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend prallte der Bus frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass die vorderen zwei Meter des Fahrzeugs völlig zerstört wurden.

Schulbusunfall: Glätte mögliche Ursache

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Nach erster Einschätzung der Polizei war die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt glatt. Der Unfalldienst sei vor Ort und ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Am Dienstagmorgen sorgte Regen auf zahlreichen Straßen in den Hochregionen Sachsens für Glatteis. „Am Morgen wurde der Niederschlag durch eine warme Luftschicht in rund 1.500 Metern Höhe von Schnee in Regen umgewandelt“, erklärte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst auf Nachfrage. Fällt der Regen auf geräumte, exponierte Straßen, die vor allem in den höheren Lagen Temperaturen unter Null Grad haben, wird es extrem rutschig. (dpa/mp)