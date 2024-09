Unfall: Rennradfahrer stürzt in Straßengraben und stirbt

In der Südpfalz ist ein Rennradfahrer tödlich verunglückt. Der 72-Jährige war am Samstagnachmittag mit zwei weiteren Radfahrern zwischen Gommersheim und Edenkoben unterwegs – und kam aus noch ungeklärten Gründen auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Er stürzte in den Straßengraben und verstarb noch an der Unfallstelle. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Laut Polizei handelte es sich bei dem Unfall um einen Sturz ohne Fremdeinwirkung.

Nachricht Verkehrsunfälle :

