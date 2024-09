Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke – schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden. Der 57-Jährige sei in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 10 von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, berichtete die Polizei. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Die L 10 war während der Rettungsaktion voll gesperrt.

