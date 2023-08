Unfall mit zehn Fahrzeugen und 14 Verletzten

Bei einem Unfall mit zehn Fahrzeugen in der Kölner Innenstadt sind am Freitagabend insgesamt 14 Menschen verletzt worden. Neben dem mutmaßlichen Täter, einem 28-jährigen Mann am Steuer eines gemieteten Audi RS Q3, kam auch der 30-jährige Fahrer eines Renault Twingo zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.