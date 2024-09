Unfall mit zehn Fahrzeugen: Lkw kracht in Stauende auf A44 – Zwölf Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der A44 bei Kassel Zwölf Menschen wurden verletzt – zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West in Fahrtrichtung Osten, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Baustelle hatte sich ein Stau gebildet – ein 51-jähriger Lkw-Fahrer sah dies zu spät und fuhr in den Stau hinein. Insgesamt wurden bei dem Unfall zehn Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt den Angaben zufolge rund 250.000 Euro.

Nachricht Z+ (Abonnementinhalte); Illegales Autorennen in Hamburg :

„Manchmal ist es wie auf einer Rennstrecke“

Montpellier :

Demonstration gegen Antisemitismus nach Brandanschlag auf Synagoge

Frankreich :

Emmanuel Macron spricht von einem „Terroranschlag“ auf Synagoge



Die A44 war zum Unfallzeitpunkt ab der Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe gegen 16:15 Uhr voll gesperrt – für mehrere Stunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

© dpa-infocom, dpa:240920-930-238771/1