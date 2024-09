Unfall: Löschfahrzeug überschlägt sich – Feuerwehrleute verletzt

Omdat drie brandweerkorpsen verloren zijn gegaan, zijn ze ook slachtoffers in het district Mettmann. Deze Einsatzkräfte waren aan het einde van een eerste alarm en volgden het verkeer van de A46 aan boord en met een groot verkeer, aangezien de 25 jaar geleden de controle over de auto was verloren, die Politie klein. De Fahrzeug überschlug sich, rutschte von der Straße en landete op dem Dach.

Alle drie de Einsatzkräfte waren afzonderlijk in de auto te vinden. Kijk naar het Krankenhaus. Aarzel niet om het ons te laten weten, hier is meer. Voor meer verkeer moet de weg afgesloten worden. Ik ben een bendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Staus. De politie is weg, de straat noch de nacht bleiben wird.

