Unfall: Lkw-Fahrer überquert Autobahn – tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf der A3 bei Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Er hatte versucht, die Autobahn und wurde von einem Auto angefahren, in dem eine fünfköpfige Familie saß. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Nach Angaben des Sprechers ergaben erste Ermittlungen, dass es sich bei dem 49-jährigen Fußgänger um einen LKW-Fahrer handelte. Sein Fahrzeug habe auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe eines Rastplatzes geparkt. Die Straße in Richtung Oberhausen war in der Nacht gesperrt.

