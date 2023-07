tz Welt

Teilt

Polizisten stehen vor dem Grundschulgebäude im Londoner Stadtteil Wimbledon. © Kin Cheung/AP

Ein Land Rover prallt gegen ein Grundschulgebäude und tötet wenige Tage später ein achtjähriges Mädchen. Nun sind Details zu einem weiteren Todesopfer bekannt.

LONDON – Ein weiteres Mädchen ist bei der Tragödie eines Autounfalls in eine Schule im Londoner Stadtteil Wimbledon gestorben. Wie die Metropolitan Police gestern Abend mitteilte, war das zweite Opfer erst acht Jahre alt.

Ein Achtjähriger starb letzten Donnerstag, nachdem ein Land Rover den Zaun eines Schulgeländes durchbrach und gegen ein Gebäude prallte. Berichten zufolge feierten die Kinder damals den letzten Schultag vor den Sommerferien an der Privatschule im Freien.

Ein weiteres Opfer in ernstem Zustand

Eine 40-jährige Frau wurde infolge des Vorfalls am Sonntag in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit. Andere Personen, darunter ein sieben Monate altes Mädchen, erlitten nicht lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt mussten 16 Personen verletzt behandelt werden. Der Vorfall in der Nähe des berühmten All England Lawn Tennis and Croquet Club, wo derzeit das berühmte Tennisturnier stattfindet, löste eine große Rettungsaktion aus.

Die Fahrerin des Autos, eine 46-jährige Frau, wurde wegen des Verdachts des gefährlichen Fahrens festgenommen. Warum sie mit ihrem Auto von der Straße abkam und auf das Schulgelände fuhr, blieb zunächst unklar. Allerdings geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. dpa