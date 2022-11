Unfall: Entlaufene Kuh von Auto angefahren

Eine entflohene Kuh wurde am Dienstagmorgen im Landkreis Eichsfeld von einem Auto angefahren und starb, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Kuh soll über den Zaun ihrer Weide nahe der Ortschaft Bornhagen geklettert und auf eine Landstraße gelaufen sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 66-jähriger Fahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen. Die Kuh starb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, sein Auto erlitt jedoch einen Totalschaden. Die Polizei fand den Besitzer der Kuh und übernahm die Ermittlungen.