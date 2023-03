Großer Schock für die Bewohnerin eines Hauses in Castrop-Rauxel: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag een Linienbus direkt tegen de Zuhause geprallt. Mindestens zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Recklinghausen meldde. Der Busfahrer moest demnach aus dem Fahrzeug herausgeschnitten en in een Krankenhaus werden gebracht, een Mitfahrerin wurde mit dem Hubschrauber in een Klinik geflogen.

Dus als het huis in de bus zit als de Kollision een vraag stelt, heißt es im Polizeibericht. Nachdem er von der Fahrbahn abgecommen war, war der Bus zunächst mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen collidiert, voordat er gegen das Haus prallte. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen moet de Straße in beide richtingen volledig versperd zijn.

