Auf der Autobahn A72 bei Wilkau-Hasslau (Kreis Zwickau) fuhr ein Pkw in die Leitplanke und kippte auf das Dach. Der 78-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Begleiter seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Zwickau am Freitag mit. Es entstand ein Schaden von rund 10.500 Euro. Der Mann war am Donnerstagnachmittag in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus zunächst unklaren Gründen kurz vor der Anschlussstelle Zwickau-Ost rechts von der Straße abkam.