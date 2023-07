Unfall auf B507 in Lohmar: Autos kollidieren

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 507 im Jabachtal bei Lohmar sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr mit seinem Mini von Lohmar in Richtung Pohlhausen und geriet nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit. Damals fuhr ein 71-Jähriger aus Lohmar in die Gegenrichtung. Die Frau versuchte, dem Radweg auszuweichen, konnte den Unfall jedoch nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß mit ihrem Auto wurde die 71-Jährige von der Fahrbahn auf eine Wiese neben der Fahrbahn geschleudert. Der Mini kam etwa 60 Meter nach der Kollision auf der Straße zum Stillstand.