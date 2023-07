Bei einem Unfall in Chemnitz sind ein 13-jähriger Junge und ein 76-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, nachdem der Junge am Samstagmorgen im Bezirk Kleinolbersdorf-Altenhain aus einem Bus stieg und die Straße überqueren wollte. Der 13-Jährige wurde vom Autofahrer gestellt, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte.