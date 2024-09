Unfälle: Radfahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine 39-jährige Radfahrerin wurde zwischen Waldsieversdorf und Buckow (Kreis Märkisch-Oderland) von einem Auto erfasst und starb. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei Dem Bericht zufolge soll ein 37-jähriger Mann die Frau am Sonntagnachmittag mit seinem Auto angefahren haben. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei den Mann kurze Zeit später fest. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

