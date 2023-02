Unfälle: Mann rettet sich nach einem Unfall aus einem brennenden Auto

Bei einem Unfall in einem Naturschutzgebiet im Landkreis Dingolfing-Landau wurden zwei Menschen verletzt und ein Auto fing Feuer. Ein 35-jähriger Autofahrer sei bei Gottfrieding auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die mittelschwer verletzte Frau am Samstagabend in ein Krankenhaus.