Unfälle: Kollision auf Landstraße – 54-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Kreis Kassel tödlich verunglückt. Er sei mit dem Auto einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen, als diese gerade nach links abbiegen wollte, berichtete die Polizei. Bei der Kollision zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und Kaufungen-Niederkaufungen wurde der 54-Jährige noch am Abend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die drei Insassen des Autos sowie der Fahrer eines hinterherfahrenden Autos erlitten einen Schockzustand.

