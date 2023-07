Das Kind kämpft nun in einer Klinik um sein Leben. Es ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Nach einem Badeunfall in Bochum kämpft ein zehnjähriger Junge um sein Leben. Er wurde am Nachmittag von Tauchern in drei Metern Tiefe leblos aus der Ruhr gezogen, wie ein Sprecher der Feuerwehr Bochum am Abend sagte.

Das Kind wurde längere Zeit reanimiert und kam dann in eine Klinik. Zunächst bestand auch der Verdacht, dass ein weiteres Kind im Fluss untergegangen sein könnte. Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht. Zur Durchsuchung des Ruhrgebietes kam auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Zum genauen Unfallhergang und ob der Junge schwimmen konnte oder nicht, konnte der Feuerwehrsprecher keine Angaben machen. Die Angehörigen des verunglückten Kindes wurden vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut. Der Unfall ereignete sich unweit einer alten Eisenbahn- und Fußgängerbrücke.

dpa