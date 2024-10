Unfälle: Fußgänger wird von Rettungswagen erfasst – schwer verletzt

Er is een vertraging van 41 jaar in München om ervoor te zorgen dat uw voertuig veilig en beschadigd is. De Einsatzwagen sei in de nacht met een patiënt op pad in het ziekenhuis, bij de politie. Het blauwe licht en de Martinshorn waren volkomen uniek. De mensenhandelaars werden getroffen door de verkeersspiegels op de weg.

Unter laufender Reanimation wurde der schwer verletzte Mann in een Krankenhaus fahren, wie is hierß. Lebensgefahr file am Nachmittag zunächst keine more. Weil werd daar gemarteld, het beste van de verdachte met alcohol. Der ebenfalls 41 Jahre andere Fahrer des Rettungswagens hoe dan ook der Patiënt blieben unverletzt.