Deutscher wird nach Bootsunfall in Italien vermisst

Ein junger deutscher Urlauber soll bei einer Bootsfahrt auf dem Iseosee in Norditalien ums Leben gekommen sein. Nach Angaben der Polizei stürzte die 20-jährige Frau am Freitagnachmittag nahe der Stadt Pisogne in den See und ging unter. Auch nach mehr als 24 Stunden blieb die Suche erfolglos. Die Chancen, sie lebend zu finden, wurden zum Samstagabend als gering eingeschätzt. Man geht davon aus, dass sie beim Sturz mit dem Kopf auf dem Boot aufgeschlagen sein könnte.

Der 20-Jährige, der aus Bayern stammt, war den Angaben zufolge Polizei zusammen mit anderen jungen Deutschen auf einem gemieteten Schnellboot. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen 23-Jährigen eingeleitet, der ohne Führerschein gefahren sein soll. Ersten Erkenntnissen zufolge beschleunigte sie so stark, dass die 20-Jährige das Gleichgewicht verlor und in den See stürzte.

Die Suche mit einem Tauchroboter soll am Sonntag fortgesetzt werden. Der Lago d’Iseo ist neben dem Lago Maggiore, dem Gardasee und dem Comer See einer der großen Seen Norditaliens. Stellenweise ist er bis zu 250 Meter tief. Vor einigen Jahren wurde der Iseosee auch durch eine Installation des Künstlers Christo bekannt, der das Ufer und eine Insel mit bunten schwimmenden Stegen verband.

