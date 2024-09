Unfälle: 85-Jähriger überschlägt sich mit Auto – schwer verletzt

Ein 85-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Marienfelde mit seinem Auto überschlagen. Der Mann wurde am Freitagabend mit einer Platzwunde am Kopf und einer Schnittwunde am Arm ins Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei Berlin (dpa) – Ein 85-Jähriger raste am Samstag in den Wald. Nach Angaben von Zeugen prallte er gegen ein parkendes Auto, das durch die Wucht auf den Gehweg gedrückt wurde, hieß es. Der Wagen des 85-Jährigen überschlug sich und blieb nach Polizeiangaben auf dem Dach liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer.

