Unentschieden in der »Erfahrung« (nd-aktuell.de)

Ich bin Berliner: CDU-Chef Kai Wegner (Linke) betont gerne seine Herkunft – wohl auch, um sich von seiner im brandenburgischen Briesen geborenen SPD-Konkurrentin Franziska Giffey abzugrenzen. Foto: dpa/Paul Zinken

Der Hit des Abends ging an Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach Anhörung von FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja: „Sie haben auch versprochen, dass Sie 2021 eine echte politische Wende vollziehen werden.“ Worauf Giffey mit Verweis auf das damals gescheiterte Senatsbündnis mit FDP-Beteiligung antwortete: „Bist du immer noch traurig?“ Das Lachen war auf Giffeys Seite.

Mit Ausnahme der Rechtsextremisten sind die Spitzenkandidaten der Parteien – mit Ausnahme der Rechtsextremisten – am Freitagabend in Mitte der Einladung eines Telefonanbieters unter der krawalligen Leitfrage „Wer rettet Berlin? ”

Glaubt man jüngsten Umfragen, liegt die CDU wenige Tage vor der Wiederwahl ins Abgeordnetenhaus noch in Führung. Die Union kommt auf 24 bis 25 Prozent, gefolgt von der SPD mit 19 bis 21 Prozent und den Grünen mit 18 Prozent. Weit abgeschlagen wird Die Linke mit 11 bis 12 Prozent, die AfD mit 10 und die FDP mit 6 Prozent bewertet. In Sachen Popularität liegen SPD-Frontfrau Giffey und ihr CDU-Konkurrent Kai Wegner inzwischen gleichauf.

„Umfragen sind Umfragen, die Ergebnisse sehen wir am Wahlabend“: Das ist das Mantra der Regierenden Bürgermeisterin, das sie an diesem Abend wiederholte. „Dann werden wir sehen, wie es nächsten Sonntag läuft“, sagte Giffey. „Das würde ich als Aufbruchstimmung bezeichnen“, sagte CDU-Spitzenkandidat Wegner. „Das fühle ich auf den Straßen der Stadt“, sagt Wegner. Denn er kommt mit vielen Berlinern ins Gespräch. Giffey „erlebt“ natürlich Dinge, nur anders als Wegner. Nämlich, »dass der soziale Aspekt nicht aus den Augen verloren wird«. Das sei zumindest der Wunsch vieler Menschen, mit denen sie ihrerseits Gespräche führe. Sozusagen ein Unentschieden im »Erlebnis«.

Vor allem im sozialen Bereich wurde stabile Arbeit geleistet. Linksfraktionschefin Anne Helm reklamierte – stellvertretend für Linkspartei-Spitzenkandidat Klaus Lederer – einen Teil der „Erfolge“ des rot-grün-roten Giffey-Senats auch für ihre Partei. „Dafür haben wir viel vorzuweisen“, sagte Helm.

Gleichzeitig war die wiederkehrende Frage des Abends: Warum ist Berlin so kaputt? Und ist die Politik schuld? „Viele haben nicht vergessen, dass das etwas mit Politik zu tun hat“, erklärte Helm mit Blick auf den Berliner Bankenskandal, der in den Folgejahren dafür sorgte, dass die Berliner Verwaltung ruiniert wurde: „Sie rächt sich jetzt.“

Natürlich waberte auch die logische Folgefrage durch die Runde, wie es in Zukunft weitergehen solle, so Autor und Moderator Sascha Lobo, »broken Berlin«. CDU-Chef Wegner hatte etwas beizutragen: „Ich will, dass Berlin wieder funktioniert.“ Wichtig war ihm auch zu betonen, dass er Berliner ist. »Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen.« Und er ist auch »Berliner aus Leidenschaft«. Bei so viel Leidenschaft konstatierte Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch eher nüchtern: »Hier gibt es einige Dinge, die schiefgehen, aber Berlin ist keine kaputte Stadt.« Dringend nötig sei eine Verwaltungsreform.

SPD-Landeschefin Giffey machte den bisherigen Partnern von Grünen und Linkspartei an diesem Abend keine Zusagen über mögliche Koalitionen nach der Wahl. Stattdessen sagte sie: „Politisch funktioniert immer das, wofür es eine stabile Mehrheit gibt.“ Oder: „Ich will mit starken Partnern das Mögliche tun, um diese Stadt voranzubringen.“ Franziska Giffey sind sich einig über ihre Liebe zu Floskeln und Kai Wegner immerhin ganz nah.