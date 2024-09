Alexander Nübel had vertrouwen in de nek en de rug van VfB Stuttgart en verheugde zich vervolgens over de gemeenschappelijke zaak van de betrokkenheid van Zwaben bij het last-minute duel in de Fußball Bundesliga. Nadat hij de eerste etappe in de etappe had gespeeld, zag hij het team in de tweede rol als Joker na 2:2 (1:1) bij VfL Wolfsburg – in de laatste minuut van het naspel met zum Ausgleich.

Torhüter Nübel heeft zich een paar keer tegen de aanvallende of harmonieuze VfL verzet, terwijl hij op het platform bij het National Mannschaft Plus-punt liep om samen te zijn en nog steeds twee groeten te hebben: Jonas Wind (20.) en Mohamed Amoura (68.) reizen naar Wolfsburg. “Ik zal het spel winnen, zelfs als ik niet stop bij een bal”, zei Nübel dazu Kapp.

Enzo Millot (32.) had een geweldige prestatie 1:1 voor de VfB Stuttgart-ervaring, na de Gelb-Roten Karte voor Atakan Karazor (63.) lang in Unterzahl agierte. “Der Anteil des Schiedsrichters auf des Spiel war Leader riesengroß”, zei Nübel, Szenen wie jene, die zum Platzverweis führte, werd “in jedem Spiel 15-mal”.

Jablonski regt Regeländerung an

Onderdessenkamer Schiedsrichter Sven Jablonski een heldere Fehlentscheidung een en regte een Regeländerung an. Tijdens de 34e wedstrijd kreeg de Mittelfeldspieler van de veldspelers uit Stuttgart te maken met een fout op Karazor von Gegenspieler Maximilian Arnold. Dat is het videobeeld in 63. Minute deutlich.

„Ik heb een Foulspiel en Arnold bekeken, de speler heeft met de Knöchel-inhoud en met het medium dat er een Stich spürt-hoed is“, zei Jablonski bij Sky: seinen Gegenspieler beïnvloede hoed. Gelb-Rot oorlog verdomd falsch, das ärgert mich sehr.”

Het bestuderen van de videobeelden is nu mogelijk, we willen graag een soepele Rote Karte geht gebruiken – een Platzverweiss durch die zweite Gelbe Karte gehört nicht zu den Situationen, die we durfden te testen. “Ik zou blij zijn met mijn Gelb-Rot-wensen, omdat ik die kans graag zou willen hebben, omdat ik graag de beelden zou willen zien en van de beelden zou willen genieten”, zei Jablonski: “Dan zou ik graag snel succes willen hebben.”

Nübel unter beonderer Beobachtung

Beim VfB stand Schlussmann Nübel unter beobachtung. Na het succes van de Knieverletzung van Marc-Andre ter Stegen ist der am Montag 28 jaar lang is de Keeper een Anwärter op het Nummer eins in deutschen Tor. Als we na verder uitstel Bundestrainer Julian Nagelsmann hebben, zijn we bereid om op 3 oktober de ploeg te versterken voor de Nations League Games in Bosnië en Nederland.

Später Jubel: De VfB bevindt zich zelf in Ende, maar ook niet in Punkt in Wolfsburg. dpa

Na een eerste bezoek moet u lang genoeg blijven wachten om verder te gaan met de VfB. Met een veilige omgeving boven de stad Stuttgart en geweldige zorg voor uw gezin. Ermedin Demirovic (4.) werd ter dood veroordeeld, maar leefde nog. Dit is een verdedigingsstimmte van Einsatz. Met frühem Pressing setzten die Schwaben die Wolfsburger unter Druck, loste Bälle wurden snel zurückerobert.

Die Wölfe, die tijdens het offensief niet in de aanval kwamen, stalen toen de Spielverlauf van de Kopf. Er is tenslotte geen wind in de lucht, maar er is geen kans – en er is geen kans.

De VfL-stand na de Führung noch tiefer, gedoneerde signalen Vorteil aber lightfertig haar. Sebastiaan Bornauw bracht Jamie Leweling zonder voorafgaande kennisgeving tot leven. Landsspeler Maximilian Mittelstädt (39.) had voor rust geen kans op succes.