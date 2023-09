Als Don Pelley 2016 die erhöhten Seitenwände eines ehemaligen Beothuk-Wohnhauses entdeckte, wussten alle an der Expedition Beteiligten, dass er auf etwas Besonderes gestoßen war.

Die kreisförmige Grube war vollkommen intakt, wo die Beothuk etwa 200 Jahre zuvor Mauern errichtet hatten. Es gab keine Anzeichen einer Einmischung seitens der Amateurarchäologen, die vor Jahren die Region des Beothuk-Sees mit Metalldetektoren durchkämmten, dabei alle möglichen Artefakte ausgruben und nur wenig im Boden zurückließen.

Es war der seltenste Fund in dieser Region seit Jahrzehnten.

„Zum Zeitpunkt der Entdeckung war es die einzige bekannte Beothuk-Hausgrube in dieser Region … die nicht durch Erosion oder unbefugtes Graben beeinträchtigt worden war“, sagte der Provinzarchäologe Jamie Brake.

Jamie Brake, der Provinzarchäologe von Neufundland und Labrador, sagt, dass weitere Ausgrabungen für das Gebiet geplant seien, damit so viel wie möglich in Erfahrung gebracht werden könne, bevor die Stätte durch Erosion verloren gehe. (Ted Dillon/CBC)

Der Beothuk-See war der letzte Zufluchtsort für die indigene Gruppe Neufundlands. Sie kämpften mit europäischen Krankheiten, gewalttätigen Auseinandersetzungen und dem Verlust wichtiger Migrationsrouten durch die Kolonisierung. Shanawdithit, der weithin als der letzte Beothuk gilt, starb 1829.

Anwohner rund um den Beothuk-See haben Bedenken geäußert, dass die letzten verbliebenen archäologischen Stätten aufgrund des Wasserstands im See, der gleichzeitig als Wasserkraftwerk dient, verloren gehen könnten.

Nachdem die Stätte entdeckt worden war, sagte Brake, seien die Archäologen besorgt über die Erosion und die Teams hätten Maßnahmen ergriffen, um alles Mögliche aus der Hausgrube herauszufinden, bevor sie vom See verschluckt werde.

Was wurde getan, um die Website zu schützen?

Das Gebiet wurde von Drohnen kartiert und das Gelände in und um die Hausgrube vermessen. Die Teams entfernten Bäume, bei denen die Gefahr bestand, dass sie umstürzten und das Gelände beschädigten.

Archäologen haben Teile von drei Sommern damit verbracht, die gefährdetsten Teile auszugraben und wichtige Artefakte zu entfernen, bevor sie durch Erosion verloren gehen.

In der Nähe der Fundstelle wurde ein Paar Speere von Beothuk-Hirschen entdeckt. Brake sagt, dass sie vielleicht das am besten erhaltene Beispiel für das Werkzeug sind, das bei der Karibujagd verwendet wurde. (Eingereicht von Jamie Brake)

Unter den gefundenen Gegenständen befanden sich zwei Hirschspeere – Metallstangen, die aus europäischen Siedlungen stammen und an der Spitze geschärft wurden, um Karibus zu töten. Brake sagte, es handele sich möglicherweise um die am besten erhaltenen Speere, die von Archäologen entdeckt wurden.

Diese Harpunenspitze wurde in der Nähe der Überreste einer Beothuk-Mamateek am Beothuk-See gefunden. Seine Präsenz an einem Standort im Landesinneren zeigt die anhaltende Bedeutung der Robbenjagd an der Küste bis zum Ende der Beothuk-Zeit, sagt Brake. (Eingereicht von Jamie Brake)

Ein weiterer gefundener Gegenstand war ein spitzes Stück Eisen, das genau einer Zeichnung von Shawnadithit entspricht, die die Endklinge einer Harpune zeigt, die zum Versiegeln verwendet wurde.

Shawnadithit war eines der letzten Beothuk-Völker, das 1823 von englischen Kürschnern gefangen genommen wurde. Sie starb 1829 an Tuberkulose.

Brake sagte, dass weitere Ausgrabungen in dem Gebiet geplant seien, um so viel wie möglich zu erfahren, bevor das Gelände durch Erosion verloren gehe.

Artefakte erzählen eine Geschichte

Die gefundenen Gegenstände helfen Archäologen, die Stätte auf das Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts zu datieren, sagte Brake, was gegen Ende der Beothuk-Zeit liegt.

Auch der Standort ist wichtig. Während das Wasser jetzt gegen die Wände der Hausgrube schwappt, befand sich diese vermutlich tief im Landesinneren, bevor der Beothuk-See Anfang des 20. Jahrhunderts aufgestaut und überflutet wurde.

Es stammt aus einer Zeit, in der die Beothuk versuchten, sich vor den Europäern zu verstecken, die wichtige Jagd- und Fischereigebiete übernahmen, sagte Brake.

In diesem Zusammenhang ist das Vorhandensein eines Siegelwerkzeugs ein merkwürdiger Fund – da es mitten in Neufundland keine Robben gibt. Brake sagte, es zeige, dass die Beothuk irgendwann immer noch zur Küste gewandert sein müsse, obwohl sie sich weiter ins Landesinnere bewegte, um einer Entdeckung zu entgehen.

„Das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen dafür, dass die Küste für diese Menschen bis zum Schluss weiterhin wichtig war“, sagte Brake.

Weitere Entdeckungen möglich – aber überlassen Sie das den Profis

Die Entdeckung einer Stätte im Landesinneren weckt die Hoffnung, dass an Orten, die bisher noch nicht durchsucht wurden, noch mehr entdeckt werden könnten – nicht nur am Beothuk-See, sondern auch in anderen Gebieten der Provinz.

Brake sagte, es sei wichtig, dass die Arbeit von Archäologen durchgeführt werde. Ein Artefakt, das ohne gründliche Untersuchung genommen wurde, sei ein verlorenes Artefakt, sagte er.

„Wenn es aus seinem Kontext gerissen wird, verliert man seine Bedeutung“, sagte Brake. „(Es ist) so, als würde man ein Wort aus einer Buchseite herausnehmen. Sobald es aus seinem Kontext gerissen wird, kann man nicht mehr verstehen, was es ist, was seine Bedeutung ist.“

Die Erosion des Beothuk-Sees bedroht Häuser und Kulturstätten Eine Gruppe von Einwohnern Neufundlands ist besorgt über den Wasserstand rund um den Beothuk-See. Sie sagen, Newfoundland and Labrador Hydro halte den Wasserstand zu hoch, was sowohl ihr Eigentum als auch die archäologischen Stätten der ausgestorbenen Beothuk-Kultur gefährdet.

Es steht viel auf dem Spiel, sagte Brake. Jeder Artikel kann viel dazu beitragen, mehr über ein Volk zu erfahren, das nicht mehr hier ist, um seine eigene Geschichte zu teilen.

„Es gibt heute nur noch so wenige erhaltene Beothuk-Materialien“, sagte Brake. „Wir verlieren eine enorme Chance, mehr über diese Menschen zu erfahren. Wir verlieren einen Teil des sehr begrenzten physischen Erbes des Beothuk. Daher ist jedes Merkmal von enormer Bedeutung. Jedes Artefakt und jede Stätte.“

