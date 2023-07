Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach Abschluss der Auktion mit dem endgültigen Verkaufspreis und anderen Details aktualisiert.



Zwei bisher unbekannte und „außergewöhnlich seltene“ Porträts von Rembrandt wurden am Donnerstag für über 11,2 Millionen Pfund (14,2 Millionen US-Dollar) verkauft, nachdem sie in einer Privatsammlung in Großbritannien entdeckt wurden.

Die intimen Gemälde zeigen Verwandte des niederländischen Meisters und sind die letzten Rembrandt-Porträts, die sich noch in Privatbesitz befinden, so das Auktionshaus Christie’s, das die Identität des Gewinners nicht preisgab.

Die 20 cm hohen Bilder sind mit dem Jahr 1635 signiert und datiert und zeigen ein älteres Ehepaar, das mit dem Maler durch Heirat verwandt ist: den wohlhabenden Klempner Jan Willemsz van der Pluym und seine Frau Jaapgen Carels, die aus einer prominenten Familie in der niederländischen Stadt Leiden stammten.

Ihr Sohn Dominicus van der Pluym war mit Rembrandts Cousine Cornelia van Suytbroec verheiratet. Das Paar hatte ein Kind, Karel van der Pluym, der vermutlich bei Rembrandt ausgebildet wurde und den einzigen überlebenden Erben des Künstlers, Titus, in sein Testament einbezog.

Im Jahr 1635, dem Jahr, in dem die Porträts gemalt wurden, erwarben die Dargestellten einen Garten neben dem von Rembrandts Mutter in Leiden.

Im Vorfeld der Auktion sagten Experten von Christie’s in einer Pressemitteilung, dass die Porträts eine „bemerkenswerte, praktisch ununterbrochene Provenienzlinie“ hätten.

Die Kunstwerke blieben bis 1760 im Besitz der Familie der Dargestellten, ein Jahr nach dem Tod des Urenkels des Paares, Marten ten Hove. Die Porträts wanderten dann nach Warschau, in die Privatsammlung des Grafen Vincent Potocki, bevor sie 1820 kurzzeitig in die Sammlung des Baron d’Ivry in Paris und dann von James Murray, 1. Baron Glenlyon, gelangten.

Im Juni 1824 bot Murray die Kunstwerke bei Christie’s zum Verkauf an, wo sie in der Auflistung als „Rembrandt – sehr temperamentvoll und fein gefärbt“ beschrieben wurden.

Seit diesem Verkauf vor fast zwei Jahrhunderten verblieben die Gemälde in Großbritannien in der Privatsammlung derselben Familie und waren Experten unbekannt. Die jüngsten Besitzer wurden nicht genannt.

Henry Pettifer, internationaler stellvertretender Vorsitzender für Gemälde alter Meister bei Christie’s, sagte CNN in einem Telefoninterview im Mai, dass die Entdeckung vor ein paar Jahren gemacht wurde, als Teil einer „routinemäßigen Wertermittlung zur Untersuchung der Ausstattung eines Hauses“.

„Die Bilder stießen sofort auf großes Interesse“, sagte er und fügte hinzu, dass auch die damaligen Besitzer überrascht waren.

„Ich glaube nicht, dass sie sich damit befasst haben“, sagte er. „Sie hatten keine Erwartungen an die Bilder.“

Pettifer sagte gegenüber CNN, er sei „unglaublich aufgeregt“ gewesen, die Bilder zu sehen, aber „zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keine voreiligen Schlüsse gezogen.“

Einzelheiten des früheren Verkaufs bei Christie’s brachten den Prozess ins Rollen, gefolgt von einer langen Recherche im Rijksmuseum in Amsterdam, wo die Porträts untersucht und einer wissenschaftlichen Analyse unterzogen wurden.

„Das Außergewöhnliche ist, dass die Gemälde völlig unbekannt waren. Sie tauchten in keiner der Rembrandt-Literatur des 19. oder 20. Jahrhunderts auf und waren daher völlig unbekannt“, sagte Pettifer.

Die Identität der Dargestellten wurde erst von Forschern des Rijksmuseums bestätigt.

Der „kleine, sehr intime, sehr spontane“ Charakter der Gemälde deutete auf eine enge Beziehung zum Künstler hin, sagte Pettifer gegenüber CNN.

„Es handelt sich nicht um großartige, formelle Auftragsgemälde“, sagte er. „Ich denke, es sind die kleinsten Porträts, die er gemalt hat und die wir kennen.“

Die Bilder wurden im Rahmen der Christie’s-Auktion „Alte Meister Teil I“ verkauft, die am Donnerstag in London über 53,9 Millionen Pfund (68,5 Millionen US-Dollar) erzielte. Der größte Verkauf des Abends war ein bisher unbekanntes Werk des flämischen Malers Michael Sweerts, das fast 12,6 Millionen Pfund (16 Millionen US-Dollar) kostete.