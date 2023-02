Der FC Liverpool laat furios und wird noch furioser ernüchtert los. In de laatste finale van de Champions League viert Real Madrid op Anfield Road met seinem zeitlosen Heldenfußball das nächste Gigantencomeback in Europa. Nationalspieler Antonio Rüdiger is de held.

Real Madrid is nog nooit een Monster, en iedereen kan vanuit de kampf de nächste Meisterschaft in La Liga zien en krijgt kritiek op de Mannschaft in het buitenland. Acht Punkte betracht de ruggengraat over de constante FC Barcelona. Abgesänge auf die Königlichen waren angestimmt. Die zo vaak in der Vergangenheit. En ondergedompeld wiederwaren ze verfrüht. Zo ook dies Mal. De nieuwe Duell van de Spaanse Riesen zal nämlich auf zwei unterschiedlichen Ebenen ausgetragen. Waar de Katalanen domineren in de geheime La Liga, daarna in de Europa League um das Achtelfinale (tegen Manchester United) sessieviert Real Madrid feest in de Champions League. Die Tür zum Viertelfinale met die Mannschaft von Trainerlegende Carlo Ancelotti en diesem Dienstagabend mit Wucht en Grandezza aufgestoßen. Als FC Liverpool wilde spelen met de Spanjaard in een surrealistisch spel met 5:2 (2:2), werd het na 14 minuten 2:0 voor de gastgeber stand.

Die Königlichen hebben nach die furiosen Sieg mit mindestens onem Bein in der nächsten Runde, der FC Liverpool braucht im Rückspiel am 15. Maart dagegen een giganten Kraftakt für das Comeback. “Wir fahren dahin, das kann ich jetzt schon sagen, und zijn versuchen, das Spiel zu winnen. Ob das möglich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir zijn es probieren en dann weitersehen”, zei de ervaren coach Jürgen Klopp.

Het volgende kleine Real-Wunder?

Das Spiel in Anfield, das die Reds zurück in die tiefe Sinn- en Fußballkrise schubst, de Geschichte der alten zeitlosen Helden von Real Madrid in 90 Spectacular Minutes. Als je bijna niemand kent, zit je in een van de koningsklassen met een ongekende krachtreservering en breng je een finesse op de Rasen, die lang duurt niet lang om te gebruiken. Real Madrid is onder Ancelotti die de beste dosierte en in het spel is dat een schwersten zu begreifende Mannschaft in Europa is. En niemand vraagt ​​zich af of er een einde aan het seizoen is dat de kleine Wunders schrappen.

Die Hoffnung auf eine Trendwende bei der in dieser Saison zodat strauchelnden Mannschaft von Klopp de dag ervoor wordt verpufft. Zum ersten Mal in der Klubgeschichte hat Liverpool in einem Heimspiel eines internationalen Wettbewerbs fünf Tore caissières. “Dat is een Realitätscheck”, de boosaardige Liverpool-Capitan Steven Gerrard. “Bei jedem Team, das fünf Tore zalässt, müssen Dinge hinterfragt zijn.” Die Reds stümperten bisweilen und die Königlichen gestraft das gnadenlos. In einer für jeden Gegner snel schon ekelhaften Konsequenz.

Nun is es freilich so: Als Real Madrid de Champions League niet wint, dan is dat natuurlijk geen Sensation. Dat is waarschijnlijk een van de sportieve uitdagingen, maar ook van de bergen, met der Klub noch ondergedompeld in Europa. Kaum ein Verein steht so sehr für den alten Geldadel und das Establishment im kontinentalen Fußball wie Real. En kein Team tanzt dus wunderbar en trittsicher am Abgrund wie de koning met de nooit genoemde Luka Modric en Karim Benzema. En natuurlijk waren ik en diesem Denkwürdigen Abend in Anfield twee Protagonisten-Rollen zugeschrieben. Maar zunächst glänzte een ander: Vinicius Junior.

Een Abend van de geschenken

Als op Anfield de eerste Zeilen over de eerste wedstrijd van FC Liverpool zouden gaan, als Real Madrid in de finale-finale van het spel zou uitkomen, dan zou de Braziliaanse overwinning in die Reds-Maschen een groot succes zijn. Die Liverpooler verdedigde de Flügelstürmer halbherzig bis gar nicht – 1:2 (21.). Der Kipppunkt in diesem Spiel. 15 minuten lang profiteerde Vinicius Junior van één van de Patzers van Keepers Alisson. Der sonst so zuverlässige Torwart schießt seinen anstürmenden Landsmann ohne große Not an. Het is een gevecht tussen twee verschillende Bock der Keeper en diesem Abend. Das 2:0 van Reds hatte Reals Thibaut Courtois voor herbeigestolpert. Ja, es war ein Abend der Gifts. Klopp en sogar, dat je de Gegentor een höfliches Präsent-oorlog maakt. Wenn man die Passivität des eigenen Personals herziet, dan gibt es keine Argumente für Widerspruch.

In der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison schrieben die Madrilenen nun ihre kaum zu glaubende Geschichte fort. Das Finale hatten sie gewonnen (1:0) en ook damals hatte Vinicus Junior hit. Real hatte won, tegen alle Widerstände. Niemand heeft een hekel aan de heerschappij van de heersende tijd die de tijd heeft genomen. Bis zum Endspiel waren die Königlichen nie Favorit in der K.-o.-Phase. En niemand weet wat de heerschappij van Mannschaft is. Niet tegen die blamierten Milliarden-Deppen von Paris St. Germain, die bitter samenwerkten klaar in de Achtelfinale. Niet gezien de titelverdediger FC Chelsea in de kwartfinales, niet gezien het überdominante Manchester City van de verzweifelten Josep Guardiola en ook niet gezien het drückend überlegene Liverpool. Eine Seltsame Dominanz ist das.

Madrid is noch “Heavy Metal” (zoals Liverpool) noch “Mozart” (zoals Manchester City). Real is Bombastrock, Real is Helden- en Höhepunktfußball. Als je pauzeert tijdens het wilde spektakel in Anfield, een van de vele runterkochen sollen, drehte Madrid die Platteland met Wiederanpfiff zofort met een hoge temperatuur. Twee minuten lief die partij, als Eder Militao een van de vrijheden van Modric noch meer ins Tor köpfte heeft. Liverpool vocht tegen um Hoheit, maar Real hield mit dem flammenden Herzen één kampioen dagegen. Benzema zorgde ervoor dat een Doppelpass met Rodrygo de nötigen Freiraum en erhöhte met een abgefälschten Schuss auf 4:2 (55.).

“Wir haben nor an uns geglaubt, aber …”

En wozu dieses Ensemble in der Lage ist, wenn es Lust en Klasse zusterammenbringt, das offenbarte sich in der 67. Minute. Mits één van de vele gemoedstoestanden van de helden in de buurt van Liverpool. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schhaltet Modrić blitzschnell um en schickt Vinícius Júnior los. Vor der Strafraumgrenze behält der Flügelstürmer die Übersicht en lay zu Benzema quer. Aller Seelenruhe liet Franzose Alisson aussteigen en feuert die Kugel en drie Verteidigern vorbei in de linke halbhohe Ecke. Twee keer Traumtor en diesem Abend, nach dem frühen 1:0 der Liverpooler (4.). Darwin Nunez heeft een hele tijd gelaufd en heeft een idee van Mo Salah per Hacke veredelt.

Echt, dieses Monster, hatte wieder zugebissen. En de Madrilenen konnen zelf geen oorlog voeren, terwijl ze oorlog voerden. “Wir haben noch uns geglaubt, aber so zurückzukommen, ist einfach verrückt”, zei Antonio Rüdiger. “Nach dem 0:2 haben wir uns gemacht: Wir brauchen nur ein Tor – das haben wir dann zum Glück schnell gemacht. Danach war unser Selbstvertrauen da, und es ging alles etwas einfacher.” Er is een vrouw die Rechnung zum Titelganz einfach: In een seizoen, in de WM im Winter alles sprengt, wint het team van team, dat alle Kraft auf diesen Wettbewerb fokussiert. Dus wie augenscheinlich sterven Bombastrocker aus Madrid.