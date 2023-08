Unbegreiflicher Fehler – ORF zegt Teichtmeister im TV als Vergewaltiger

Schulterklopfer bij Nobelprijswinnaars, Mitleidsbekundungen im ORF-Radio und jetzt das: ORF 2 Strahlte am Samstag eine Krimiserie mit them Angeklagten Schauspieler Florian Teichtmeister aus. Op 43-jarige leeftijd is er op 5 september in Wienwegen Besitzes und Herstellung von kinderpornographym Missbrauchs-Material verantworten muss, ausgerechnet den Vergewaltiger einer Schülerin.

Het is kaum zu glauben. Obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk beteuerte, bis zur Richtlichen Klärung keine Produktionen mit Teichtmeister auszustrahlen, lief vergangenen Samstag im ORF 2 ein Krimi mit dem gefallenen Schauspieler. „Kommissarin Seiler ermittelt – die Stimmen“ is een serie in Spielfilmlänge aus dem Jahr 2003. Teichtmeister speelde van „Schacky“, der bei einem Portugalurlaub zusammen mit anderen Burschen die Mitschülerin Felicitas Gerber vergewaltigt.76.000 Ekel-Dateien gehortetGeschmackloser geht es nicht . De Amerikaanse onderzoeker heeft van de Staatsanwaltschaft bekend gemaakt dat hij het materiaal van kinderpornografie kan opvragen en publiceren – het gaat om een ​​bedrag van 76.000 Ekel-Dateien. Der Prozess gegen den Mimen soll am 5. September im Wiener Landesgericht über die Bühne gehen. Gegenüber dem „Standard“ gibt sich der Sender kleinlaut: „Der ORF bedeauert diese Ausstrahlung, die durch een administratieve Fehler Zustande kommen is.“ – Wer dafür die Verantwortung trägt, bleibt offen.Lange Liste an Ärgernissen Argernissen in Zusammenhang mit dem Strafakt. Zuerst daslange Warten auf een nieuwe Prozesstermin. Dann die ausgeweitete Anklage, wo sich non der Gerichtsgutachter gar für one (bedingte) Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, die non forensisch-therapeutische Zentren heißen, Ausspricht.Für Aufregung sorgte, dass Florian Teichtmeister sich immer wieder beim Nobel-Italiener Fab ios en im Schwarzen Camel in der Wiener Innenstadt. Zudem verwunderte der nieuwe „Jedermann“ Michael Maertens in een Ö3-Interview, in dem er sagte, dass er Mitleid mit Teichtmeister habe. In der Kritik steht auch das Justiceministerium, das die angstaanjagende Strafverschärfungen noch nicht auf den Boden heeft gebracht.

Unbegreiflicher Fehler – ORF zegt Teichtmeister im TV als Vergewaltiger

Austria News