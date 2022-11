Unai Emery im Traumstart in der ersten Halbzeit gegen Manchester United, während Aston Villa dank Toren von Leon Bailey und Lucas Digne früh mit 2: 0 in Führung geht

Unai Emery hätte sich als Trainer von Aston Villa keinen besseren Start wünschen können, als seine Mannschaft früh mit 2:0 gegen Manchester United in Führung ging.

Die Villans erzielten in Villa Park in den ersten elf Minuten durch Leon Bailey und Lucas Digne zwei Tore, um die heimischen Fans ins Delirium zu versetzen.

AFP Leon Bailey brach in der siebten Minute den Deadlock für Aston Villa gegen Manchester United

AFP Lucas Digne wurde von einem Teamkollegen gemobbt, nachdem er kurz nach Baileys Treffer einen Freistoß ausgeführt hatte

Nachdem er letzte Woche bei der 0:4-Auswärtsniederlage von Villa in Newcastle nicht am Ruder stehen konnte, sorgte Emery dafür, dass seine Mannschaft in den Midlands vom Anpfiff an feuerte.

Und seine Mannschaft bekam ihre Belohnung für den hektischen Start in der siebten Minute, nachdem Bailey nach Hause in die untere linke Ecke gepeitscht hatte.

Der jamaikanische Flügelspieler wurde von Jacob Ramsey hinter der Abwehr eingesetzt, wobei der Stürmer David De Gea zwischen den Pfosten keine Chance ließ.

Der spanische Torhüter De Gea nahm den Ball kurz darauf aus seinem Netz, als Dignes Freistoß in der 11. Minute in dieselbe Ecke glitt.

Unglaublicherweise sind fünf der 13 Tore von Villa in der Premier League in dieser Saison unter einem neuen Hausmeister/Cheftrainer innerhalb der ersten 15 Minuten gefallen.

Villa erzielte drei Tore gegen Brenford beim 4: 0-Sieg innerhalb der ersten Viertelstunde unter der Anleitung von Aaron Danks.

DERBY Chelsea – Arsenal 0:1 LIVE-REAKTION: Gabriel führt die Gunners an die Spitze der Premier League

gestochen Brentford-Stars stießen mit Forest-Mitarbeitern zusammen, aber die Gastgeber hatten zuletzt mit einem späten Tor gelacht

Ansprüche Toney gibt eine Erklärung ab, in der berichtet wird, dass gegen den Stürmer wegen Glücksspiels ermittelt wird

Kupplung Bale tobt, nachdem er in der 128. Minute den Ausgleich erzielt hat, als der LAFC den MLS Cup im Elfmeterschießen gewinnt

SMH Tielemans schüttelt ungläubig den Kopf, als Maddison trotz Stunner MOTM bekommt

LIVE Man City – Fulham 2:1 LIVE-REAKTION: Zehn-Mann-City gewinnt dank spätem Tor von Haaland







Der frühere Stürmer von Crystal Palace, Clinton Morrison, lobte Villas Elektrostart gegen die Villans.

Er sagte: „Das war ein genialer Freistoß.

„Manchester United hat nicht angefangen und ich weiß nicht, ob sie davon zurückkommen können, da sie nach 10 Minuten mit 0: 2 zurückliegen, weil dieser Ort ausbricht.

„Die Fans waren großartig und es war ein unglaublicher Freistoß von Lucas Digne.“

AFP Die Mannschaft von Unai Emery ging in seinem ersten Spiel als Trainer der Villans innerhalb von 11 Minuten mit 2:0 in Führung

Sollte Villa die entscheidenden drei Punkte halten, würden sie auf den 14. Platz vorrücken – zwei Punkte vor den letzten drei.

Was United betrifft, würden sie bei einer Niederlage hinter Newcastle auf dem fünften Platz bleiben.