Derzeit zei Wolodymyr Selenskyj in New York bij een studie in de Verteidigungskampf tegen Rusland. Tijdens het Algemene Debat van de VN-Vollversammlung zei de Oekraïense president, er werd een Geheimdienstbericht over Angriffspläne op de Oekraïense Atomkraftwerke.

De Oekraïense staatshoofd Wolodymyr Selenskyj laat de Russische president Wladimir Poetin hun plannen uitwerken. „Ik wil graag een alarmbericht ontvangen van onze geheime diensten,“ zei Selensky tijdens de Mittwoch in het algemene debat van de VN Vollversammlung in New York. „Nu lijkt Poetin zich sterk te richten op onze plannen voor kernenergie en infrastructuur, en de infrastructuur voor de toekomst van het netwerk.“

Verder: „Als we moeten wachten, zal Rusland een nucleaire ramp in ons eigen kernenergiesysteem krijgen. We zullen de grenzen van de staat respecteren en de leiders zullen verschillende landen kunnen steunen die verantwoordelijk zullen zijn voor hun ontwikkeling“, aldus Selensky.

Drittstaaten sollen Rusland met Satellitendaten versorgen Andere landen in Rusland zijn ook verantwoordelijk voor satellietdatering van deze kerncentrales in Oekraïne, zoals vermeld. Allereerst werd Selenskyj geïnterviewd in een interview met ABC News China en het voormalige personeel, evenals het Oekraïense kerncentralewerk in Moskou.

In New York zijn de staats- en regeringsleiders en de regering van de Oekraïense staatshoofden samengegaan om de Nacht van de Kleine Staten te vormen. Die Oekraïners staan ​​in contact met Rusland en zijn niet bereid de consequenties te accepteren.

“Spaltet die Welt nicht. Seid geinte Nationen“ Er valt meer te zeggen over de wereldgemeenschap dan op de pagina van Oekraïne. Het feit dat ze gedwongen werden te overleven na een Waffenstillstand zou niet mogelijk zijn geweest als ze verslagen waren door de Duitsers die waren vrijgelaten, maar na de „waarheden, acties van Frieden“ zouden dat wel zo zijn. „Alle parallellen van alternatieven, zoals deze, zijn te vinden in Wirklichkeit Bemühungen, einen Ausweg statt an End des Krieges zu erreichen“, stond er. „Spaltet die Welt nicht. „Seid geeinte Nationen“, zei hij. „We zullen ze naar de Frieden brengen.“

In de VS woont Selensky in beide westerse landen en heeft hij een breder begrip van het land. We zullen opnieuw naar Washington reizen om de Amerikaanse president Joe Biden en president Kamala Harris te ontmoeten.

AFP/con