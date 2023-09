Die Internationale Atomenergiebehörde bezeichnete den Schritt als „zutiefst bedauerlich“.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, hat den Iran verurteilt „unverhältnismäßig und beispiellos“ Ausweisung hochrangiger UN-Inspektoren aus ihren Nuklearanlagen. Der Iran reagierte damit auf Vorwürfe aus dem Westen, er würde heimlich Uran anreichern.

Iran teilte der IAEA mit, dass es ausgewiesen wurde „mehrere erfahrene Agenturinspektoren“ sagte Grossi in einer Erklärung am Samstag. Diese Inspektoren waren an der Überwachung der Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags (NVV) durch Teheran beteiligt, einem Abkommen aus dem Jahr 1970, in dem sich die Unterzeichner ohne Atomwaffen verpflichteten, keine Atomwaffen zu entwickeln.

Während der Atomwaffensperrvertrag es Iran erlaubt, Inspektoren ihre Beglaubigungen zu entziehen, kritisierte Grossi die Entscheidung Teherans „unverhältnismäßig und beispiellos.“ Grossi gab zwar nicht an, wie viele Inspektoren gesperrt worden seien, sagte aber, dass die Entscheidung Auswirkungen habe „etwa ein Drittel der Kerngruppe der erfahrensten Inspektoren der Agentur“ in Iran.









„Diese zutiefst bedauerliche Entscheidung des Iran ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung und stellt einen unnötigen Schlag für die bereits angespannte Beziehung zwischen der IAEA und dem Iran dar.“ er sagte.

Das iranische Außenministerium sagte, es habe die Inspektoren als Reaktion auf die Nutzung der IAEA durch die Westmächte entlassen „für ihre eigenen politischen Zwecke.“

Diese Aussage war offensichtlich eine Anspielung auf eine Ankündigung Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs, dass sie die Sanktionen gegen Iran wegen dessen angeblicher Nichteinhaltung des Iran-Atomabkommens von 2015 aufrechterhalten würden, das Teheran im Austausch für eine Pause eine begrenzte Lockerung der Sanktionen anbot Aktivitäten zur Urananreicherung.

Unabhängig davon forderten die USA, Großbritannien und 61 weitere NVV-Unterzeichner Anfang dieser Woche, dass Iran das Vorhandensein von Uranspuren an drei nicht gemeldeten Atomstandorten erklärt. Diese Spuren wurden Ende letzten Jahres von IAEA-Inspektoren entdeckt. In einem Bericht der Agentur heißt es, dass einige Partikel auf eine Reinheit von 83,3 % angereichert worden seien, was knapp unter der 90 %-Grenze für den Einsatz von Atomwaffen liege.

Iran hat wiederholt bestritten, dass es eine Atomwaffe anstrebt, und besteht darauf, dass seine Atomforschung ausschließlich friedlich verläuft.