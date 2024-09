Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat den Israel zugeschriebenen Anschlag im Libanon, bei dem Hunderte Pager und Funkgeräte explodierten, als Kriegsverbrechen bezeichnet. „Wenn der Angreifer nicht in der Lage ist, die Vereinbarkeit des Anschlags mit den verbindlichen Regeln des Völkerrechts, insbesondere die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, einzuschätzen, sollte der Anschlag nicht durchgeführt werden“, sagte Türk bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu den Anschlägen im Libanon. Libanon.

Türk sagte außerdem: „Das humanitäre Völkerrecht verbietet den Einsatz von Sprengfallen in Form scheinbar harmloser, tragbarer Objekte, die speziell dafür entwickelt und konstruiert wurden, explosives Material zu enthalten. Gewalt mit dem Ziel, Terror unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist ein Kriegsverbrechen.“

Libanon wirft Israel „Terrorismus“ vor

Bei der Krisensitzung warf der Libanon der israelischen Regierung „Terrorismus“ vor. Außenminister Abdallah Bou Habib sagte, die Explosionen, bei denen am Dienstag und Mittwoch in zwei Wellen 37 Menschen getötet und fast 3.000 verletzt wurden, seien „eine beispiellose Kriegsmethode, die in ihrer Brutalität und ihrem Terror auffällt“. Sie seien „ohne Rücksicht darauf gezündet worden, wer sie trägt oder wer sich in ihrer Nähe befindet“.

Angesichts der schweren Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz warnte Bou Habib vor einer weiteren Eskalation. „Entweder zwingt dieser Rat Israel, seine Aggression einzustellen“, sagte er in New York, „oder wir werden stumme Zeugen der großen Explosion sein, die sich heute am Horizont abzeichnet.“ Bevor es zu spät sei, „müssen Sie verstehen, dass diese Explosion weder den Osten noch den Westen verschonen und uns ins finstere Mittelalter zurückwerfen wird.“

Israel schließt weitere Angriffe nicht aus

Der israelische UN-Botschafter Danny Danon wiederum warf dem libanesischen Außenminister vor, die Hisbollah in seiner Rede vor dem Sicherheitsrat nicht einmal namentlich erwähnt zu haben. „Sie haben einer Terrororganisation erlaubt, einen Staat zu errichten, einen Staat innerhalb Ihres Staates, der Ihrem eigenen Volk Verderben bringt. Anstatt uns, Ihren friedlichen Nachbarn, die Schuld zu geben, sollten Sie jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Hisbollah einzudämmen“, sagte der Diplomat.

Danon betonte, dass der Libanon und seine Regierung nicht das Problem des Konflikts seien. Gemeinsam könnten sie eine Lösung finden. Das Problem sei jedoch die Hisbollah.

Israel habe „nicht die Absicht, einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon zu beginnen, aber wir können so nicht weitermachen“, sagte Danon. Sein Land bevorzuge eine diplomatische Lösung und wolle eine weitere Eskalation verhindern. Israel schließe weitere Angriffe auf die libanesische Miliz nicht aus. „Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah ihre Provokationen fortsetzt. Die Aktionen verstoßen gegen das Völkerrecht und Israel wird sich verteidigen“, sagte Danon.

Die Leiterin der Abteilung für politische Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Rosemary DiCarlo, rief alle Länder mit Verbindungen zu Israel und der libanesischen Hisbollah dazu auf, ihren Einfluss zu nutzen, um die Situation zu deeskalieren. „Wir riskieren hier einen Flächenbrand, der selbst die Verwüstung und das Leid, die es bisher gegeben hat, in den Schatten stellen könnte“, sagte DiCarlo.

Der seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp einem Jahr fast tägliche gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat sich zu einem Krieg kleinerer Intensität entwickelt. Die Hisbollah ist eine vom Iran finanzierte und ausgebildete Miliz und gilt als starke politische Kraft im kurz vor dem Zusammenbruch stehenden Libanon. Sie behauptet, solidarisch mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu agieren.