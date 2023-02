UN-Resolutionsentwurf: Jeder Frieden muss die Ukraine intakt halten

VEREINTE NATIONEN (AP) – Die Unterstützer der Ukraine haben einen Resolutionsvorschlag zur Annahme durch die 193-köpfige UN-Generalversammlung am Vorabend des ersten Jahrestages der Invasion Russlands bei seinem kleineren Nachbarn in Umlauf gebracht, der die Notwendigkeit von Frieden unterstreichen würde, um die „Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine“ zu gewährleisten , Einheit und territoriale Integrität.“

Der Entwurf, der The Associated Press am Freitag vorgelegt wurde, trägt den Titel „Prinzipien, die einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zugrunde liegen“.

Die vorgeschlagene Resolution ist umfassender und weniger detailliert als der 10-Punkte-Friedensplan, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem November-Gipfel der Gruppe der 20 großen Volkswirtschaften angekündigt hat. Dies war eine bewusste Entscheidung der Ukraine und ihrer Unterstützer, um zu versuchen, maximale Unterstützung zu erhalten, wenn darüber abgestimmt wird, sagten UN-Diplomaten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, da die Diskussionen privat waren.

Die Sprecherin der Generalversammlung, Paulina Kubiak, sagte am Freitag, dass eine reaktivierte Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung zur Ukraine am Nachmittag des 22. Februar beginnen wird. Dutzende von Reden werden voraussichtlich den größten Teil des 23. Februar andauern, und die Abstimmung wird gegen Ende des Tages erwartet.

Der stellvertretende Außenminister der Ukraine sagte letzten Monat, Selenskyj wolle zum Jubiläum zu den Vereinten Nationen kommen, aber Diplomaten sagten, die Erwartungen einer neuen großen russischen Offensive könnten ihn zu Hause halten.

Die Generalversammlung ist zum wichtigsten UN-Gremium geworden, das sich mit der Ukraine befasst, weil der Sicherheitsrat, der mit der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beauftragt ist, durch Russlands Vetorecht gelähmt ist. Im Gegensatz zum Rat gibt es in der Versammlung keine Vetos, aber obwohl ihre fünf vorherigen Resolutionen zur Ukraine wichtig sind, um die Weltmeinung widerzuspiegeln, sind sie rechtlich nicht bindend.

Der Sicherheitsrat wird am 24. Februar, dem Jahrestag der Invasion, ein Ministertreffen abhalten. Russische und ukrainische Diplomaten werden am selben Tisch sitzen, wie sie es seit der Invasion bei Dutzenden von Treffen getan haben – aber es wird kein Ergebnis geben.

Der von der Ukraine unterstützte Resolutionsentwurf für das Jubiläum wurde am Donnerstagabend an alle UN-Mitgliedsstaaten außer Russland und seinem Verbündeten Weißrussland verteilt, und die Verhandlungen über den Text begannen am Freitagnachmittag, sagten die Diplomaten.

Er unterstreicht die Notwendigkeit, in der Ukraine „so schnell wie möglich“ „einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden“ im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu erreichen.

Die Charta besagt, dass alle UN-Mitgliedsstaaten „in ihren internationalen Beziehungen von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates Abstand nehmen“ und Streitigkeiten friedlich beilegen müssen.

Der Entwurf fordert die UN-Mitgliedsstaaten und internationale Organisationen auf, „die Unterstützung für diplomatische Bemühungen zu verdoppeln“, um unter diesen Bedingungen Frieden zu erreichen.

Die vorgeschlagene Resolution wiederholt die frühere Forderung der Generalversammlung, dass Russland „sofort, vollständig und bedingungslos alle seine Streitkräfte“ von den international anerkannten Grenzen der Ukraine abzieht. Und es bekräftigt, dass kein Territorium, das durch Androhung oder Anwendung von Gewalt erworben wurde, als legal betrachtet wird.

Der Entwurf fordert die Behandlung aller Kriegsgefangenen, Inhaftierten und Internierten gemäß den Genfer Konventionen und fordert den „vollständigen Austausch“ von Kriegsgefangenen, die Freilassung von unrechtmäßig Inhaftierten „und die Rückkehr aller Internierten und Zivilisten zwangsverlegt und deportiert, auch Kinder.“

Die vorgeschlagene Resolution fordert alle Länder nachdrücklich auf, „im Geiste der Solidarität zusammenzuarbeiten, um die globalen Auswirkungen des Krieges auf Ernährungssicherheit, Energie, Finanzen, Umwelt sowie nukleare Sicherheit und Sicherheit anzugehen“.

Sie bedauere „die schlimmen menschenrechtlichen und humanitären Folgen der Aggression gegen die Ukraine, einschließlich der anhaltenden Angriffe auf kritische Infrastrukturen in der ganzen Ukraine mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung“. Und es würde die uneingeschränkte Einhaltung des humanitären Völkerrechts zum Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur fordern.

Selenskyjs 10-Punkte-Plan ist weitaus spezifischer und umfasst die Einrichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung russischer Kriegsverbrechen, den Aufbau einer europäisch-atlantischen Sicherheitsarchitektur mit Garantien für die Ukraine, die Wiederherstellung der beschädigten ukrainischen Strominfrastruktur und die Gewährleistung der Sicherheit rund um Europas größtes Kernkraftwerk in Saporischschja.

Die von der Generalversammlung am 12. Oktober verabschiedete Resolution, die Russlands „versuchte illegale Annexion“ von vier ukrainischen Regionen verurteilte und ihre sofortige Rückgängigmachung forderte, erhielt die höchste Stimmenzahl der fünf Resolutionen – 143 zu 5 Stimmen bei 35 Enthaltungen.

Die erste Resolution, die am 2. März 2022, Tage nach der Invasion, von der Versammlung angenommen wurde, forderte einen sofortigen russischen Waffenstillstand, den Abzug aller seiner Truppen und den Schutz aller Zivilisten und erhielt eine starke Abstimmung – 141 zu 5 Stimmen bei 35 Enthaltungen. Drei Wochen später, am 24. März, stimmte die Versammlung mit 140 zu 5 Stimmen bei 38 Enthaltungen für eine Resolution, in der Russland für die humanitäre Krise in der Ukraine verantwortlich gemacht und ein sofortiger Waffenstillstand und Schutz für Millionen von Zivilisten und die lebenswichtigen Häuser, Schulen und Krankenhäuser gefordert wurden .

Aber die Versammlung stimmte am 7. April mit weit geringerem Vorsprung dafür, Russland aus dem in Genf ansässigen UN-Menschenrechtsrat wegen Vorwürfen auszuschließen, dass russische Soldaten in der Ukraine an Rechtsverletzungen beteiligt waren, die die Vereinigten Staaten und die Ukraine als Kriegsverbrechen bezeichneten. Diese Abstimmung war 93-24 mit 58 Enthaltungen.

Und seine letzte am 14. November verabschiedete Resolution, in der gefordert wird, dass Russland für die Verletzung des Völkerrechts durch den Einmarsch in die Ukraine zur Rechenschaft gezogen wird, einschließlich der Zahlung von Reparationen für weitreichende Schäden im Land und für während des Krieges getötete und verletzte Ukrainer, wurde mit einer ähnlichen Abstimmung angenommen – 94 -14 bei 73 Enthaltungen.

