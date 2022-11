UN-Menschenrechtsrat zur Untersuchung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen im Iran

Der UN-Menschenrechtsrat hat am Donnerstag dafür gestimmt, das blutige Vorgehen gegen friedliche Proteste im Iran zu verurteilen und eine unabhängige Ermittlungsmission einzusetzen, um mutmaßliche Misshandlungen, insbesondere gegen Frauen und Kinder, zu untersuchen.

Eine von Deutschland und Island vorgelegte Resolution wurde von 25 Ländern unterstützt, darunter die Vereinigten Staaten und viele europäische, lateinamerikanische, asiatische und afrikanische Nationen. Sechs Länder lehnten den Schritt ab – China, Pakistan, Kuba, Eritrea, Venezuela und Armenien – während sich 16 der Stimme enthielten.

Der oberste Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen hatte zuvor an die iranische Regierung appelliert, das Vorgehen gegen Demonstranten einzustellen, aber Teherans Gesandter bei einem Sonderrat für Menschenrechte zur „Verschlechterung“ der Rechtslage des Landes war trotzig und ungebeugt und brandmarkte die Initiative als „politisch motiviert“. .“

Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor mehr als zwei Monaten in Gewahrsam der Sittenpolizei, weil sie gegen eine streng durchgesetzte islamische Kleiderordnung verstoßen hatte.

Die Sitzung am Donnerstag in Genf ist der jüngste internationale Versuch, Druck auf den Iran wegen seines Vorgehens auszuüben, das bereits zu internationalen Sanktionen und anderen Maßnahmen geführt hat.

„Test unseres Mutes“

„Das ist ein großer Durchbruch“, sagte Bob Rae, Kanadas Botschafter bei der UN, aus Toronto.

„Sie werden einige sehr professionelle Leute haben, die Beweise sammeln, Daten sammeln und anfangen, das Material zu sammeln, das wir brauchen, um mit dem Ausmaß all der Menschenrechtsverletzungen fertig zu werden, von denen wir wissen, dass sie im Iran stattfinden.“ sagte er CBC Macht & Politik. „Das ist sehr wichtig.“

UHR | Probe hat großes Potenzial, sagt Rae: „Es ist ein großer Durchbruch“ Kanadas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bob Rae, sagte, die Entscheidung vom Donnerstag, eine Erkundungsmission im Iran zu starten, habe das Potenzial, wichtige Beweise für mutmaßliche Missbräuche aufzudecken, sowohl von Personen, die an den Protesten teilnahmen, als auch von Quellen innerhalb des Regimes.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die in Genf vor Ort war, sagte, die Situation sei „eine Mutprobe“.

„Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um die Souveränität jedes Staates zu schützen, aber ein Regime, das diese Macht nutzt, um die Rechte seines eigenen Volkes zu verletzen, verletzt die Werte unserer Vereinten Nationen“, sagte sie.

„Bei vielen Gelegenheiten haben wir den Iran aufgefordert, diese Rechte zu respektieren, um das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten, das Blutvergießen, das willkürliche Töten, die Massenverhaftungen und die Todesstrafen zu stoppen“, sagte Baerbock. „Die einzige Antwort, die wir erhielten, war mehr Gewalt, mehr Tod.“

Khadijeh Karimi, stellvertretende iranische Vizepräsidentin für Frauen- und Familienangelegenheiten, kritisierte die westlichen Bemühungen als Teil eines „politisch motivierten Schachzugs Deutschlands, die Menschenrechtslage im Iran zu verzerren“.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (links) und Islands Außenminister Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir brachten die Resolution am Donnerstag auf einer Sondersitzung in Genf ein. (Martial Trezzini/Keystone/The Associated Press)

„Die Islamische Republik Iran bedauert zutiefst, dass der Menschenrechtsrat erneut von einigen arroganten Staaten missbraucht wird, um einen souveränen UN-Mitgliedsstaat zu verärgern, der sich uneingeschränkt seiner Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte verschrieben hat“, sagte Karimi.

Sie posaunte die Bemühungen ihrer Regierung heraus, die Rolle der Frau am Arbeitsplatz und in der Hochschulbildung zu fördern, und beschuldigte die westlichen Länder, bei Rechtsverletzungen in Orten wie dem Jemen, den palästinensischen Gebieten oder gegen indigene Völker in Kanada die Augen zu verschließen – was die kanadische Regierung eingeräumt hat .

Khadijeh Karimi, die stellvertretende iranische Vizepräsidentin für Frauen- und Familienangelegenheiten, kritisierte die Resolution und nannte sie einen politisch motivierten Schritt. (Martial Trezzini/Keystone/The Associated Press)

Karimi räumte den „unglücklichen Tod“ von Amini ein und sagte, danach seien „notwendige Maßnahmen“ ergriffen worden, einschließlich der Einrichtung einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Sie warf den westlichen Ländern vor, durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran Unruhen und Gewalt zu schüren.

Der UN-Menschenrechtschef Volker Turk äußerte sich besorgt darüber, dass die iranische Regierung nicht auf die Weltgemeinschaft gehört habe.

„Die Menschen im Iran, aus allen Gesellschaftsschichten, ethnischen Zugehörigkeiten und Altersgruppen, fordern Veränderungen. Diese Proteste haben ihre Wurzeln in der langjährigen Verweigerung von Freiheiten, in rechtlichen und strukturellen Ungleichheiten, in mangelndem Zugang zu Informationen und in der Abschaltung des Internets“, sagte er sagte.

„Ich fordere die Behörden auf, die Anwendung von Gewalt und Belästigungen gegen friedliche Demonstranten unverzüglich einzustellen und alle wegen friedlicher Proteste Verhafteten freizulassen und vor allem ein Moratorium für die Todesstrafe zu verhängen“, fügte er hinzu.

Bericht Mitte 2023 fällig

Der Vorschlag Deutschlands und Islands zielte darauf ab, die Überprüfung zu verschärfen, die seit Jahren vom „Sonderberichterstatter“ des 47-köpfigen Staatsrates zum Iran durchgeführt wird, dessen Bemühungen von den Führern der Islamischen Republik gemieden wurden. Westliche Diplomaten sagen, Teheran habe einen leisen Vorstoß in Genf und darüber hinaus unternommen, um zu versuchen, weitere Überprüfungen durch die neue Ratsresolution zu vermeiden, die am Donnerstag in Betracht gezogen wird.

Der Rat wird nun eine „Erkundungsmission“ einsetzen, um Rechtsverletzungen „insbesondere in Bezug auf Frauen und Kinder“ im Zusammenhang mit den Protesten vom 16. September zu untersuchen durch die Gewährung des Zugangs zu Gebieten innerhalb des iranischen Hoheitsgebiets, einschließlich Haftstätten.

Rae sagt, dass selbst ohne die Zusammenarbeit mit dem Regime Beweise von Menschen vor Ort mit ihren Telefonen und sogar von Einzelpersonen innerhalb der Regierung gesammelt werden können.

„Es gibt viele gewissenhafte Menschen, die in diesen Regimen arbeiten und Zugang zu vielen Informationen haben“, sagte er. „Und mit dem angemessenen Rechtsschutz und den Möglichkeiten, wie wir Menschen Schutz bieten, sind wir in der Lage, Zugang zu vielen sehr wertvollen öffentlichen Daten, Regierungsinformationen, Telegrammen, gesendeten Informationen, ausgetauschten E-Mails, Text zu erhalten Nachrichten von Regierungsbeamten.

„Sie werden erstaunt sein, was wir bekommen können.“

Das Team wird voraussichtlich Mitte 2023 dem Rat Bericht erstatten.

Mehrere westliche Diplomaten äußerten sich verärgert über Chinas Versuch in letzter Minute, die geplante Untersuchung aus der Resolution zu streichen. Pekings Vertreter hatten gesagt, die Erkundungsmission würde „offensichtlich nicht zur Lösung des Problems beitragen“ und „die innenpolitische Situation im Iran weiter verkomplizieren“.

Aber diese Bemühungen wurden letztendlich vereitelt, da nur fünf andere Nationen Chinas vorgeschlagene Änderung unterstützten.

Der US-Gesandte beim in Genf ansässigen Rat, Botschafter Michele Taylor, sagte, es sei wichtig, die Resolution zur Einrichtung einer Untersuchungsmission zu verabschieden, „weil der Iran gezeigt hat, dass er nicht bereit ist, zahlreiche glaubwürdige Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen durch Mitglieder seiner Sicherheitskräfte zu untersuchen und andere Beamte.“

Taylor sagte, sie sei „persönlich entsetzt“ über Chinas Versuch, den Vorschlag zu verwerfen.

„Einige, die die iranischen Behörden verteidigt haben, haben versucht, dies lediglich als kulturelles Problem darzustellen“, sagte sie. „Lassen Sie uns klar sein: Keine Kultur toleriert das Töten von Frauen und Kindern.“

Amini bleibt ein starkes Symbol bei Protesten, die eine der größten Herausforderungen für die Islamische Republik darstellen, seit die Proteste der Grünen Bewegung 2009 Millionen auf die Straße zogen.

Laut Menschenrechtsaktivisten im Iran, einer Gruppe, die die Unruhen beobachtet, wurden mindestens 426 Menschen getötet und mehr als 17.400 Menschen festgenommen.

Aktivisten sagten, iranische Sicherheitskräfte hätten am Montag schwere Schüsse gegen Demonstranten in einer westkurdischen Stadt eingesetzt und bei einem Protest gegen die Regierung bei der Beerdigung von zwei am Vortag getöteten Menschen mindestens fünf getötet.