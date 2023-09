Damit das UN-Übereinkommen zum Naturschutz auf Hoher See in Kraft treten kann, müssen 60 UN-Staaten unterzeichnen. Deutschland macht den Anfang.

Die Weltmeere sollen künftig geschützt werden. Anfang März einigten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UNO) nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Hochseeschutzabkommen, das die UN dann im Juni verabschiedete. Umweltministerin Steffi Lemke und Außenministerin Annalena Baerbock wollen es am Dienstagabend mitteleuropäischer Sommerzeit in New York unterzeichnen, teilte das Bundesumweltministerium auf Anfrage der taz mit.

Damit wäre Deutschland eines der ersten Länder, das die UN-Konvention unterzeichnet. Die Bundesregierung hat es letzte Woche ratifiziert. Derzeit findet in New York die UN-Generalversammlung statt.

Den Meeren geht es nicht gut. Überfischung, Plastikmüll und die Klimakrise setzen ihnen zu. Bisher gibt es jedoch keine Regeln zum Schutz des Meereslebens auf hoher See. „Diese Lücke schließen wir jetzt“, sagte Umweltministerin Steffi Lemke.

Mehr Artenvielfalt unter Wasser

Im Dezember 2022 beschlossen die Länder auf dem Weltgipfel zur biologischen Vielfalt in Montreal, dass die Artenvielfalt unter Wasser geschützt werden muss. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Meere als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Doch die Grundlage dafür fehlt bisher. Zwei Drittel der Ozeane gehören zur Hohen See, zu der alle Gebiete außerhalb der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen – die mehr als 370 Kilometer von der Küste entfernt sind – gehören.

Bisher herrschte in diesen Bereichen weitgehend rechtliches Vakuum. Mit dem neuen Abkommen können nun Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden. Die Lebensräume in ihnen sollen sich frei von menschlicher Nutzung erholen und entwickeln können. Meeresschutz helfe dabei, Lösungen für die Klimakrise, die Verschmutzungskrise und das Artensterben zu finden, sagte Lemke. Damit der Vertrag in Kraft treten kann, müssen ihn mindestens 60 UN-Mitgliedsländer ratifizieren.

Der deutsche Umweltminister kann den Meeresschutz auch zu Hause vorantreiben. Gerade hat es durch die Versteigerung von Offshore-Flächen für Windenergie rund 700 Millionen Euro erhalten – ein Vielfaches dessen, was Deutschland sonst für den Schutz der Meere ausgibt.