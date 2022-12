UN gezwungen, sich mit ukrainischen Aktivisten in einem unterirdischen Unterschlupf zu treffen, als Raketen herabregneten

Ein UN-Mitarbeiter musste sich in einem unterirdischen Bunker mit Aktivisten in der Ukraine treffen.

Dies, als die Ukraine einem weiteren Raketenbeschuss aus Russland gegenüberstand.

Russland begann im Februar mit einer Invasion in der Ukraine.

Der UN-Rechtschef sagte am Montag, er habe sich mit Aktivisten in einem unterirdischen Bunker in Kiew getroffen, als Raketen herabregneten, und forderte ein Ende des „sinnlosen“ Krieges.

Volker Turk, der im Oktober das Amt des UN-Hochkommissars für Menschenrechte übernahm, traf am Sonntag zu einem viertägigen Besuch in der Ukraine ein, die seit der massiven Invasion Russlands im Februar vom Krieg heimgesucht wurde.

Er sollte sich am Montag mit mehreren Menschenrechtsverteidigern in der ukrainischen Hauptstadt treffen, aber dann ertönten Luftsirenen und sie mussten in einen unterirdischen Bunker umziehen.

In einem wackeligen Video, das AFP gesehen hat, war er unter einer großen Gruppe, die sich schnell eine Gasse entlang bewegte und dann eine Treppe hinunter, die mit Betonsteinwänden gesäumt war, während Alarme heulten.

„Ich war kurz davor, mich an meinem zweiten Tag in Kiew mit Menschenrechtsverteidigern zu treffen, und ich musste das Treffen hierher verlegen, in diesen Unterschlupf … weil Luftsirenen losgingen“, sagte Turk in dem von ihm bereitgestellten Video Büro.

„Und während wir diese Diskussion hier in diesem Schutzraum führten, gab es eine Welle von Raketenangriffen auf die Ukraine, von denen einige in der Nähe von Kiew endeten“, sagte er.

Kann nicht ’neue Normalität‘ sein

Das Video sowie ein Bild, das Turk twitterte, zeigten ihn und andere hochrangige UN-Rechtsoffiziere, wie sie in Wintermänteln gehüllt im kalten, dunklen Keller sitzen.

„Unglaublich, dass das in der Ukraine fast täglich passiert“, sagte er in dem Tweet.

„Das darf nicht zu einer neuen Normalität werden.“

LESEN | Raketenfragmente in Moldawien nahe der ukrainischen Grenze gefunden, als Russland ein weiteres Sperrfeuer abfeuert

Seine Kommentare kamen, nachdem die Ukraine am Montag von einer neuen Welle tödlicher russischer Raketen angegriffen wurde, dem jüngsten Angriff, der die Stromversorgung im ganzen Land unterbrechen und bei sinkenden Temperaturen Druck auf die umkämpfte kritische Infrastruktur ausüben sollte.

Russland begann im Oktober, das Energienetz der Ukraine anzugreifen, und die Streiks haben fast die Hälfte des ukrainischen Energiesystems zerstört und Millionen zu Beginn des Winters in der Kälte und Dunkelheit zurückgelassen.

„Ich bin zu diesem Zeitpunkt aus Solidarität mit den Opfern dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine“, sagte Turk in einer weiteren Videobotschaft, die am Montag auf Twitter gepostet wurde, und schob die Schuld für die Zerstörung direkt auf Russland.

„Ich bin hier, um meine Solidarität besonders in diesen harten Wintermonaten auszudrücken“, sagte er, während er in einer schneebedeckten Straße in Kiew stand und eine Wollmütze und eine Splitterschutzjacke über seinem Wintermantel trug.

Der Angriff auf kritische Infrastrukturen in der Ukraine erfolgt, nachdem bereits Tausende ukrainische Zivilisten bei den Kämpfen getötet und Millionen weitere zur Flucht gezwungen wurden.

„Krieg ist sinnlos. Tötungen dieser Art sind völlig inakzeptabel und sinnlos“, sagte Turk im zweiten Video.

„Ich kann nur an diejenigen appellieren, die dies getan haben, dass sie damit aufhören und das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen respektieren.“

Während seines Besuchs in der Ukraine, der am Mittwoch zu Ende gehen soll, soll Turk die Hauptstadt und die angrenzenden Gebiete sowie Charkiw und Isjum im Osten und Uschhorod im Westen besuchen.

Sein Büro sagte letzte Woche, er werde sich mit hochrangigen nationalen und lokalen Regierungsbeamten, der Zivilgesellschaft und Vertretern von Opfergruppen treffen, darunter Angehörige von vermissten oder gefangenen Zivilisten und Kriegsgefangenen.