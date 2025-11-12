Schockierende Meldungen aus der Krisenregion „Es gibt keine sicheren Orte mehr“

Rauch steigt nach einem RSF-Drohnenangriff in Port Sudan auf (Archivbild). (Quelle: AP Photo/File)

Der Bedarf im Sudan ist enorm. Der Unicef-Gesandte für das Land vergleicht die Situation bereits mit dem Völkermord in Ruanda im Jahr 1994.

Der Sudan-Gesandte des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Sheldon Yett, vergleicht die Situation im Sudan mit dem Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren. „Vieles, was gerade in Teilen des Sudan passiert, erinnert mich daran. Die Berichte über die Raserei. Die Freude am Töten“, sagte er dem „Spiegel“. „Es kommt zu gezielten Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen.“

Yett fügte hinzu: „Die Berichte der Überlebenden sind schockierend: Morde, Erpressungen, Vergewaltigungen. Einige zahlen große Geldsummen, um zu fliehen. Es herrscht ein völliger Zusammenbruch aller Ordnung“, sagte Yett, der sagte, er habe den Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren miterlebt. „Der Sudan ist ein Testgelände für moderne Kriegsführung.“

In Ruanda ermordeten Hutu-Milizen 1994 innerhalb von nur 100 Tagen mindestens 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutus.

Frauen, die aus der sudanesischen Stadt Al-Fashir geflohen sind, berichten von Tötungen, systematischen Vergewaltigungen und dem Verschwinden ihrer Kinder, nachdem die Stadt von den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) eingenommen wurde. Das gab die UN-Frauenorganisation am Dienstag bekannt. Der Sturz von Al-Fashir am 26. Oktober festigte die Kontrolle der RSF über die Region Darfur in ihrem zweieinhalbjährigen Krieg mit der sudanesischen Armee. Menschen, die aus der Stadt flüchteten, berichteten, dass Zivilisten auf der Straße erschossen und bei Drohnenangriffen getötet wurden.

Frauen, die Al-Fashir geflohen waren, wurden Zeugen von „Grausamkeiten, die niemand jemals ertragen sollte“, sagte Anna Mutavati, Regionaldirektorin der UN-Frauenregion für das östliche und südliche Afrika, am Dienstag in Genf per Videoübertragung aus Nairobi. Sexuelle Gewalt ist weit verbreitet. „Es mehren sich die Beweise dafür, dass Vergewaltigung bewusst und systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird“, sagte sie. „Frauenkörper werden im Sudan zum Schauplatz von Verbrechen. Es gibt keine sicheren Orte mehr für Frauen, an denen sie sich sicher versammeln, Schutz suchen oder auch nur die grundlegendste psychische Gesundheitsversorgung erhalten können.“