DDie Nachricht von Israels verstärkten Angriffen auf den Gazastreifen war noch keine zwei Stunden alt, als die UN-Generalversammlung am zweiten Tag ihrer Dringlichkeitssitzung abstimmte: Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Freitag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für eine Resolution zur Verbesserung die humanitäre Lage im Gazastreifen Gazastreifen. 120 Länder stimmten dafür, darunter Frankreich, die arabischen Staaten und viele Länder des globalen Südens. Die Vereinigten Staaten gehörten zu den 14 Gegenstimmen und Deutschland zu den 45 Enthaltungen.

Sofia Dreisbach Nordamerikanischer politischer Korrespondent mit Sitz in Washington.

Zuvor war ein Ergänzungsantrag Kanadas gescheitert, das die Hamas als Täter genannt hatte und in dem nicht nur von „Zivilisten“, die freigelassen werden sollten, sondern von „Geiseln“ die Rede war. Die nun verabschiedete Resolution verurteilt unter anderem jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten, fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller „illegal inhaftierten“ Zivilisten und fordert ungehinderten humanitären Zugang zum Gazastreifen. Außerdem wird ein „sofortiger dauerhafter und nachhaltiger humanitärer Waffenstillstand“ gefordert.

US-Botschafter bei den Vereinten Nationen: Resolutionsentwurf „zutiefst fehlerhaft“

Kanada enthielt sich letztendlich bei der Abstimmung über die Resolution der Stimme. Kanadas UN-Vertreter Bob Rae hatte zuvor gesagt, die UN-Generalversammlung könne nicht handeln, „ohne die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober zu erwähnen und ohne die dafür verantwortlichen Terroristen zu verurteilen“. Die Generalversammlung hat die „Pflicht“, diese Dinge zu benennen.

Auch die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, machte in einer Rede am Mittag deutlich, dass Amerika die Resolution trotz mehrerer Überarbeitungen nicht unterstützen werde. Die Terrororganisation Hamas nicht beim Namen zu nennen und die entführten Geiseln nicht als solche zu bezeichnen – die Rede ist von „Zivilisten“ – seien „üble Versäumnisse“. Der Resolutionsentwurf sei „zutiefst fehlerhaft“. Solche einseitigen Vorschläge würden nicht zum Frieden beitragen.







Keine einheitliche Position der EU

In New York wurden die Schwierigkeiten der Europäischen Union, nach den Terroranschlägen der Hamas eine gemeinsame Position zu finden, erneut deutlich: Es gab keine einheitliche Position zu der Resolution. Auffällig war auch die Enthaltung Deutschlands. Darauf einigten sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag, die Koalitionsfraktionen seien darüber informiert worden. Im Koalitionsvertrag legte die Ampel fest, dass sie sich allen Versuchen widersetzen werde, Israel in internationalen Organisationen zu diffamieren: „Wir setzen uns dafür ein, Versuchen entgegenzutreten, Israel aus antisemitischen Motiven zu verurteilen“, auch in den Vereinten Nationen.

In Berlin sieht man die Enthaltung und die Arbeit am Resolutionstext genau in diesem Licht. Baerbock sagte, es gehöre zum „Drehbuch und Kalkül“ der Hamas-Terroristen, „tiefe Gräben“ zu öffnen. Sie wollten einen „Keil des Hasses zwischen uns“ treiben. Wir sind dagegen. „In New York konnten wir dafür sorgen, dass wichtige Punkte aufgenommen wurden, etwa eine klare Verurteilung aller Terrorakte und zumindest ein Aufruf zur Freilassung der Geiseln.“ Da die Hamas jedoch nicht eindeutig benannt wurde, die Freilassung aller Geiseln nicht klar genug erfolgte und das Recht Israels auf Selbstverteidigung nicht respektiert wurde, wurde bekräftigt, dass man der Resolution letztlich nicht zustimmte.

Heftige Kritik vom Ständigen Vertreter Israels

Der deutschen Enthaltung waren in den vergangenen Tagen intensive Verhandlungen über den Resolutionstext vorausgegangen. Allein die Bereitschaft, an dem Text zu arbeiten, sollte ein Signal an die Staaten in der Region, insbesondere Jordanien, sein. In Berlin ist klar, dass es ohne diese Länder keine Fortschritte bei der Lösung des Konflikts geben wird – oder zumindest bei dem Versuch, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Darauf deuten die Reisen der Bundeskanzlerin und des Außenministers in die Region sowie die Aktionen bei den Vereinten Nationen hin.







Der kanadische Ergänzungsantrag, den Deutschland zunächst für seine Entscheidung als ausschlaggebend erachtete, wurde am Freitag nicht angenommen. Allerdings wurde am Donnerstagabend nach Verhandlungen ein zweiter Entwurf der Resolution vorgelegt. Mittlerweile ist klar, dass die Hamas-Anschläge vom 7. Oktober den Beginn der jüngsten Eskalation markierten. Auch von „terroristischen Akten“ ist die Rede; diese werden verurteilt. Das ist mehr als in der ersten Fassung und dennoch weniger klar als die deutsche Position.

Frankreich wiederum stimmte am Freitag für die Resolution. UN-Botschafter Nicolas de Rivière sagte anschließend, die Entscheidung sei getroffen worden, weil „nichts die Tötung von Zivilisten rechtfertigt“. Wir müssen gemeinsam an einem Waffenstillstand arbeiten und die UN müssen die Freilassung der Geiseln fordern. Man habe die „Pflicht, eine Verschärfung der Lage zu verhindern“. Allerdings kann die Resolution die Bemühungen des UN-Sicherheitsrates nicht ersetzen. In der vergangenen Woche konnte sich das Komitee in drei Fällen nicht auf einen Resolutionsentwurf zur Verbesserung der humanitären Lage in Gaza einigen. Im Gegensatz zur Generalversammlung wäre dies bindend, kann aber von jedem der fünf Vetomächte blockiert werden.

Der Ständige Vertreter Israels, Gilad Edan, kritisierte die Vereinten Nationen zu Beginn der Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung am Donnerstag. Die Organisation ist korrupt und es ist unglaublich, dass ein solcher Resolutionsentwurf überhaupt eingebracht werden konnte. Nach der Abstimmung am Freitag sprach er von einem „dunklen Tag für die Vereinten Nationen und die Menschheit“. Sie alle sahen, „dass die UN nicht den Hauch einer Legitimität haben“. Ihrer Meinung nach hat Israel „kein Recht auf Selbstverteidigung“.