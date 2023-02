Die Bemühungen der Behörden in Lettland, Lettisch zur einzigen Sprache zu machen, die in den Schulen verwendet wird, sind diskriminierend für andere ethnische Gruppen im Land, in dem eine große Anzahl russischsprachiger Menschen lebt, sagten UN-Experten am Mittwoch.

Im vergangenen September verabschiedete Riga ein Gesetz, das darauf abzielt, Lettisch bis September 2025 zur einzigen Sprache zu machen, die in den Schulen des Landes verwendet wird, beginnend mit Vorschulen und bestimmten Grundschulklassen.

„Die lettische Regierung ist nach internationalem Recht und regionalen Instrumenten verpflichtet, die Sprachrechte der Minderheiten des Landes ohne Diskriminierung zu schützen und aufrechtzuerhalten“, sagten die UN-Experten.

„Die lettischen Behörden müssen die strengen Beschränkungen des Unterrichts in Minderheitensprachen bis hin zu seiner faktischen Beseitigung und den Konsultationsprozess mit den betroffenen Minderheitengemeinschaften klären“, fügten sie hinzu.

In ihrer Antwort an die UNO sagte die lettische Regierung, dass das neue Gesetz nicht gegen internationales Recht verstoße, und argumentierte, dass es den Ländern freistehe, „die am besten geeigneten Maßnahmen zu wählen, um einen angemessenen und wirksamen Schutz“ der Rechte von Minderheiten zu gewährleisten.

„Lettland hat in gutem Glauben gehandelt, indem es den Anteil der lettischen Sprache als Unterrichtssprache im Bildungswesen schrittweise erhöht und eine ausreichende Übergangsfrist für das Inkrafttreten der Änderungen festgelegt hat“, schrieb der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs.

Obwohl es nicht mehr möglich sein wird, einem zweisprachigen Lehrplan zu folgen, der auf Lettisch und einer anderen Sprache unterrichtet wird, „haben Kinder und Schüler das Recht, Minderheitensprache und Kulturgeschichte (in der Minderheitensprache) zu studieren“, fügte Rinkēvičs hinzu.

Lettland, ehemals Teil der Sowjetunion, ist die Heimat von Hunderttausenden Russischsprachigen, die etwa ein Viertel der 1,8 Millionen Einwohner des Landes ausmachen.

Als das Land unter sowjetischer Herrschaft stand, erließen die kommunistischen Behörden eine „Russifizierungs“-Politik, etablierten Russisch als institutionelle Hauptsprache und gründeten russischsprachige Schulen.

Nach Angaben der lettischen Behörden ist das neue Bildungsgesetz Teil einer umfassenderen De-Russifizierungsbemühung, um „die lettische Sprache als offizielle Staatssprache und gemeinsame Sprache in der Gesellschaft zu gewährleisten, zu erhalten und zu entwickeln“.

Wie die beiden anderen baltischen Staaten hat die lettische Regierung seit Beginn des Krieges in der Ukraine eine entschiedene Haltung gegenüber Russland eingenommen, mit Maßnahmen, die von der Demontage von Kriegsdenkmälern aus der Sowjetzeit bis zur Entfernung einiger russischer Diplomaten reichen.