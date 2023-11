UN-Chef verurteilt Angriff auf Krankenwagenkonvoi in Gaza: „Das muss aufhören“

Die Vereinten Nationen (UN) verurteilten einen jüngsten Angriff Israels auf einen Krankenwagenkonvoi, der ein Krankenhaus in Gaza verließ.

„Ich bin entsetzt über den gemeldeten Angriff auf einen Krankenwagenkonvoi vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza“, sagte Antonio Guterres Gesendet auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

„Seit fast einem Monat werden Zivilisten in Gaza, darunter Kinder und Frauen, belagert, ihnen wird Hilfe verweigert, sie werden getötet und aus ihren Häusern bombardiert“, fuhr Guterres fort. „Das muss aufhören.“

Gesundheitsbeamte aus Gaza sagten, der Streik am Freitag gegen den Konvoi habe zum Tod „einer großen Zahl“ von Menschen geführt. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF), die die Verantwortung für den Angriff übernahmen, konterten und sagten, es seien „eine Reihe von Terroristen der Hamas“ getötet worden.

„Eine Hamas-Terrorzelle wurde mithilfe eines Krankenwagens identifiziert“, sagte die IDF in einem Bericht Post zu X. „Als Reaktion darauf schlug ein IDF-Flugzeug die Hamas-Terroristen, die im Krankenwagen operierten, an und neutralisierte sie.“

Die Kommentare von Guterres folgen den Warnungen anderer UN-Beamter vor einer schlimmen humanitären Lage in Gaza inmitten eines Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen militanten Gruppe Hamas. Thomas White, Gaza-Direktor des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), sagte, er sei „in den letzten Wochen quer durch Gaza gereist“ und nannte ihn einen „Schauplatz des Todes und des Todes“. Zerstörung“, so The Associated Press.

Der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Militantengruppe Hamas begann mit einem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober, bei dem mehr als 1.400 Menschen ums Leben kamen. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza sind bei israelischen Luftangriffen und einer jüngsten Bodenoffensive als Reaktion darauf mehr als 9.200 Palästinenser ums Leben gekommen.