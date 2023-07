Berichten zufolge könnte der Westen im Gegenzug für eine Verlängerung des Getreideabkommens die antirussischen Sanktionen gegen zwischenstaatliche SWIFT-Zahlungen lockern

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen, dass Moskau im Gegenzug für einen teilweisen Zugang zum internationalen Zahlungssystem SWIFT einer Verlängerung des Getreidetransportabkommens zustimmt, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf seine Quellen.

Das von den Vereinten Nationen unterstützte Abkommen, das den sicheren Getreideexport aus der Ukraine über das Schwarze Meer vorsieht, läuft am Montag aus. Russland sagte letzte Woche, dass es gesehen habe „kein Grund“ das Abkommen zu verlängern, da es sein ursprüngliches Ziel, Getreide in arme Länder zu lenken, nicht erreicht hat und da Moskaus Ansprüche aus dem Abkommen nicht erfüllt wurden. Russland wollte, dass seine Agrarbank Rosselkhozbank wieder an SWIFT angeschlossen wird, doch ein EU-Sprecher sagte im Mai, dass die Aufhebung der Beschränkungen gegen die Banken des Landes nicht auf der Tagesordnung stehe.

Russische Lebensmittel- und Düngemittelexporte unterliegen nicht den westlichen Sanktionen. Moskau hat jedoch darauf hingewiesen, dass Zahlungs-, Logistik- und Versicherungsbeschränkungen faktisch ein Hindernis für die Lieferungen darstellen.

Um die Situation zu lösen, erwägt die EU nun, eine Tochtergesellschaft der Rosselkhozbank an SWIFT anzuschließen, um speziell Getreide- und Düngemitteltransaktionen zu ermöglichen, so Reuters.

Den Quellen der Agentur zufolge schlug Guterres Präsident Putin vor, dass Moskau das Schwarzmeer-Getreideabkommen um mehrere Monate verlängern sollte, um Brüssel Zeit zu geben, die Rosselkhozbank-Tochtergesellschaft an SWIFT anzuschließen.

Ein UN-Sprecher sagte am Mittwoch, der Generalsekretär habe einen Brief an Putin geschickt, in dem er eine Möglichkeit vorschlage, russische Lebensmittel- und Düngemittelexporte zu erleichtern und die weitere Lieferung von ukrainischem Getreide sicherzustellen, weitere Einzelheiten wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Der Getreidevertrag wurde ursprünglich am 22. Juli 2022 unterzeichnet und hatte eine Laufzeit von drei Monaten. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde es dann mehrfach verlängert, obwohl Moskau immer wieder wachsende Besorgnis darüber geäußert hatte, dass es Russland keinen der vereinbarten Vorteile gewähren würde.

