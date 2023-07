UN-Generalsekretär Antonio Guterres wies am Donnerstag auf schwerwiegende „Einschränkungen“ der Friedenssicherungseinsätze der globalen Organisation hin.

Guterres forderte daher eine „ernsthafte, breit angelegte Reflexion“ über eine Reform der Art und Weise der UN, Frieden herbeizuführen und zu erhalten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es im vergangenen Jahr die höchste Zahl konfliktbedingter Todesfälle seit fast drei Jahrzehnten .

Und da kein Ende der anhaltenden Konflikte wie der russischen Invasion in der Ukraine und des Bürgerkriegs in Myanmar sowie terroristischer Aufstände in mehr als einem Dutzend afrikanischer Länder in Sicht sei, sagte Guterres, dass die Aufgabe der Vereinten Nationen immer schwieriger werde, insbesondere angesichts der erneut auftauchenden nuklearen Bedrohung.

„Neue potenzielle Konfliktfelder und Kriegswaffen schaffen neue Möglichkeiten, wie sich die Menschheit selbst vernichten kann“, sagte Guterres.

Agenda für Veränderung

Bei der Vorstellung seines jüngsten Policy Briefs mit dem Titel „Neue Agenda für den Frieden“ verwies Guterres auf „seit langem ungelöste Konflikte, die durch komplexe inländische, geopolitische und transnationale Faktoren verursacht werden“ sowie auf ein „anhaltendes Missverhältnis zwischen Mandaten und Ressourcen“.

„Friedenssicherungseinsätze können nicht erfolgreich sein, wenn es keinen Frieden gibt, den es zu wahren gilt“, fügte er hinzu.

Sie können ihre Ziele auch nicht erreichen, „ohne klare, priorisierte und realistische Mandate des Sicherheitsrats, die sich auf politische Lösungen konzentrieren“.

Infolgedessen forderte der ehemalige portugiesische Premierminister eine „ernsthafte, breit angelegte Überlegung über die Zukunft der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen mit dem Ziel, zu flexiblen, anpassungsfähigen Modellen mit geeigneten Ausstiegsstrategien überzugehen“.