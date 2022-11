UN-Chef „begrüßt“ Einigung über Getreideabkommen — RT World News

Das Programm, das es der Ukraine erlaubt, ihr Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren, soll über die derzeitige Frist vom 19. November hinaus verlängert werden, hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres angedeutet.

Der Beamte sagte, er sei willkommen „die Vereinbarung aller Parteien“ am Donnerstag in einem Tweet die Black Sea Grain Initiative zu verlängern.

„Die Initiative zeigt, wie wichtig diskrete Diplomatie bei der Suche nach multilateralen Lösungen ist“, er fügte hinzu.

Minuten zuvor twitterte der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, dass das Programm um weitere 120 Tage verlängert werde, und fügte hinzu, dass eine offizielle Bestätigung durch die UNO und Türkiye ausstehe.

Die Initiative wurde im Juli von der Ukraine und Russland unter Vermittlung der Vereinten Nationen und Türkiye ausgehandelt. Die Bedingungen erlauben eine automatische Verlängerung, es sei denn, eine der Parteien widerspricht.

Kiew, das sich weigert, direkte Gespräche mit Moskau zu führen, besteht darauf, dass seine Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens nur gegenüber den beiden Vermittlern eingegangen wurden. In der Praxis sind russische Experten Teil eines Teams mit Sitz in Türkiye und für die Inspektion von Schiffen verantwortlich, die im Rahmen der Vereinbarung fahren.









Russische Beamte haben Bedenken hinsichtlich verschiedener Aspekte des Abkommens geäußert. Es wurde ursprünglich als Mechanismus angepriesen, um die Nahrungsmittelknappheit in den ärmsten Ländern der Welt zu lindern, aber viele der Lieferungen gingen stattdessen an reiche europäische Nationen, betonte Moskau.

„Wir befürworten die Verlängerung des Getreideabkommens, aber wir bestehen darauf, dass das Getreide, das im Rahmen des Schwarzmeerabkommens geliefert wird, genau in die Länder geht, die es am dringendsten benötigen, nicht in westliche Länder und nicht nach Europa, wie es jetzt geschieht. ” Das sagte der russische Finanzminister Anton Siluanov am Mittwoch gegenüber RT.

Andere Beschwerden betrafen das Versäumnis der UNO, westliche Beschränkungen für russische Exporte aufzuheben, die laut Moskau seine Fähigkeit beeinträchtigen, Lebensmittel und Düngemittel zu liefern. Die Organisation versprach, an dem Problem zu arbeiten, als das Getreideabkommen unterzeichnet wurde.