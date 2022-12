UN-Biodiversitätskonferenz: Wie invasive Arten die Vielfalt bedrohen

Stand: 12.12.2022 15:09 Uhr

Mit der Globalisierung erobern viele Tier- und Pflanzenarten neue Lebensräume. Einige dieser invasiven Arten können massive ökologische und ökonomische Probleme verursachen.

Von Simon Bartoschek, SWR

Sie ist nur etwa vier Zentimeter groß und hat ein unauffälliges grau-schwarzes Muster. Und doch wirbelt das Leben am und im Bodensee ihn auf den Kopf: Schwimmer verletzen sich an ihren scharfen Kanten die Füße. Unterwasserbewohner leiden unter ihrer Konkurrenz. Und es kostet die Wasserversorger Millionen Euro. Die Quagga-Schale.

Ursprünglich in der Schwarzmeerregion beheimatet, wurde sie erstmals 2016 im Bodensee nachgewiesen, vermutlich durch Sportboote eingeschleppt. Seitdem hat sich die invasive Art explosionsartig vermehrt, mit schwerwiegenden Folgen: „Der Bodensee wird nicht zerstört. Aber es wird nicht mehr derselbe See sein“, sagt Silvan Rossbacher vom Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag im SWR.

Invasive Arten – Treiber des Artensterbens

Die Quagga-Muschel-Invasion zeigt es: Eindringlinge von Tieren oder Pflanzen können Ökosysteme stören und dabei einheimische Arten gefährden. Der World Biodiversity Council (IPBES) bezeichnet die „Invasion fremder Arten“ sogar als einen von fünf „direkten Treibern“ des globalen Artensterbens.

Allerdings sind nicht alle neu eingewanderten Pflanzen (Neophyten) oder Tiere (Neozoen) grundsätzlich problematisch. „Die meisten gebietsfremden Arten, die sich hier ansiedeln konnten, stellen keine Gefahr für unsere Natur und Gesundheit dar“, sagt das Bundesamt für Naturschutz (BfN). Aber rund zehn Prozent bereiten laut BfN „Naturschutzprobleme“.

Was sind invasive Arten? Arten, die natürlicherweise bei uns vorkommen, werden als heimische oder einheimische Arten bezeichnet. Fremde Arten sind durch menschlichen Einfluss entweder absichtlich (z. B. als Nutzpflanze) oder unabsichtlich (z. B. als „blinde Passagiere“ im Ballastwasser von Schiffen) zu uns gekommen. Als zeitliche Abgrenzung dient das Jahr der Entdeckung Amerikas, 1492. Alle Arten, die danach zu uns kamen, heißen Neobiota. Seitdem haben sich allein in Deutschland rund 930 Neobiota-Arten etabliert, darunter viele Nutzpflanzen wie Kartoffeln, Mais und Tomaten. Hinzu kommen derzeit knapp 2000 nicht heimische Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, die als „instabil“ gelten, wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist.

Verdrängung heimischer Arten

Zum Beispiel, wenn sie wie die Glückskrebse die Eier der dort lebenden Amphibien in Teichen komplett auffressen, wie ein SWR-Bericht zeigt. Oder wenn sie wie die eingewanderte Bisamratte die heimische Flussmuschel dezimieren. Oder wenn sie, wie der Waschbär, Überträger von Krankheitserregern sind.

Auch invasive Arten können ganze Ökosysteme verändern. Wo heute beispielsweise die Quagga-Muschel in großer Zahl den Grund des Bodensees bedeckt, bleiben andere hochspezialisierte Arten zurück, die auf unbedeckten Fels- oder Sandboden angewiesen sind: Ihr Lebensraum geht verloren.

Wie Artenschutz funktionieren kann – ein Beispiel aus New York Marion Schmickler, ARD New York, Tagesthemen 22:45 Uhr, 7.12.2022

Wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe

Allerdings verschlingt die Verbreitung der Quagga-Schale auch Geld. Zum Beispiel, weil die Nutzung des Bodenseewassers als Trinkwasser immer komplexer wird. „Die Larven der Quagga-Muscheln schwimmen in die Rohre und siedeln sich als Muscheln an und in den Förderleitungen und Förderanlagen an“, so der Verein „Bodensee Wasserversorgung“. Dies erfordert regelmäßige Reinigungsarbeiten und Millioneninvestitionen in Filteranlagen.

Und dies ist nur eines von unzähligen Beispielen dafür, wie die Ausbreitung einer invasiven Art wirtschaftliche Folgen hat. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung belaufen sich die weltweiten Folgeschäden durch invasive Arten, darunter Ernteverluste und Belastungen für das Gesundheitssystem, seit 1960 auf fast eine Billion Euro.

Kampf fast unmöglich

Das Problem ist also bekannt – und doch wird es immer größer. Vor allem durch die weltweiten Warenströme, die es Pflanzen und Tieren ermöglichen, als „blinde Passagiere“ in immer neue Regionen vorzudringen. „Die Rate, mit der neue invasive Arten eingeführt werden, scheint höher denn je zu sein und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung“, so der IPBES-Bericht 2019. Und der Klimawandel dürfte das Problem noch verschärfen, weil er es wärmeliebenden Arten leichter macht, ihren Lebensraum auszudehnen.

Welche invasiven Arten sind am problematischsten? Die „100 der weltweit schlimmsten invasiven gebietsfremden Arten“ werden von der „Invasive Species Specialist Group“ (ISSG) der „International Union for Conservation of Nature“ (IUCN) gelistet, darunter die Chinesische Wollhandkrabbe und die Asiatische Tigermücke. Die Europäische Union führt eine Liste („Unionsliste“) von derzeit 88 invasiven Tier- und Pflanzenarten, für die bestimmte Mindeststandards gelten, unter anderem zur Vorbeugung, Früherkennung und Überwachung, darunter Nilgans, Marderhund oder Springkraut. Kritiker sagen, die Liste enthalte nur einen Bruchteil der problematischen invasiven Arten in Europa.

Aber die Fähigkeit, invasive Arten in Schach zu halten, sobald sie sich ausgebreitet haben, ist begrenzt. Prävention und ggf. Sofortmaßnahmen in einem sehr frühen Stadium – mehr ist kaum machbar. „Viele problematische Neobiota-Arten, die großflächig angesiedelt sind, werden nicht mehr ausgerottet“, sagt das BfN. Bekämpft werden solle „nur in begründeten Einzelfällen“, um „eine Art unter Kontrolle zu halten oder lokal auszurotten“.

Lässt sich nicht mehr ausrotten – das gilt wohl auch für die kleine, unscheinbare grau-schwarz gemusterte Muschel im Bodensee: „Wenn wir mit den Quagga-Muscheln Glück haben“, sagt der Leiter des Instituts für Seenforschung Langenargen im SWR, „ es wird sich irgendwo auf einer bestimmten Ebene ändern. Aber wir werden sie definitiv nicht loswerden.