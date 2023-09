UN bieten Russland Erleichterung bei Düngemittelexporten an

Stand: 08.09.2023 20:29 Uhr

Medienberichten zufolge will der UN-Generalsekretär den sanktionierten Export von russischem Düngemittel erneut lockern. Ziel ist es, den Kreml zu einer Rückkehr zum Getreideabkommen mit der Ukraine zu bewegen.

Medienberichten zufolge erwägt UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Wiederbelebung des Abkommens über den Export ukrainischen Getreides mit Zugeständnissen an Moskau nach der Kündigung Russlands.

In einem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Brief schlug Guterres dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vor, dass Moskau die sanktionierte Russische Agrarbank nutzen könnte, um für bestimmte Zahlungen an das internationale Finanzkommunikationsnetzwerk SWIFT wieder eine Tochtergesellschaft zu gründen verbunden sein. Damit wäre dann innerhalb von 30 Tagen der Export von Düngemitteln und einigen Agrarprodukten aus Russland wieder möglich. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung darüber.

In dem Brief vom 28. August macht Guterres drei weitere Vorschläge, um diese russischen Exporte zu ermöglichen. Es geht um die Versicherung russischer Schiffe beim Export das Auftauen eingefrorener Vermögenswerte von Düngemittelunternehmen in Europa und die Einfahrt russischer Schiffe in europäische Häfen.

„Versuchen Sie nicht, Russland zu belohnen“

Aus dem Brief geht indirekt hervor, dass die Vereinten Nationen mit der EU zusammenarbeiten, um diese Zugeständnisse zu erreichen. Bereits im Sommer hatte die EU darüber nachgedacht, die Umgehung der Sanktionen durch Russland durch die Gründung einer Tochtergesellschaft zu dulden. Damit sollte Russland davon überzeugt werden, den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer wieder zuzulassen.

Das im Sommer 2022 erzielte, aber vom Kreml nicht verlängerte Abkommen wurde als Meilenstein zur Eindämmung der steigenden Getreidepreise angesehen, da Millionen Menschen vom Hungertod bedroht waren. Gleichzeitig mit dem Vertrag wurde damals auch der Export von Düngemitteln und Nahrungsmitteln aus Russland beschlossen – in einem zweiten Abkommen. Von da an beklagte Moskau jedoch, dass es wegen der Sanktionen nichts exportieren könne. Laut UN ist Düngemittel auch für die Verhinderung einer globalen Hungerkrise von entscheidender Bedeutung. Den Angaben zufolge lagen die Düngemittelpreise auf dem Weltmarkt zeitweise um 250 Prozent höher als vor dem Krieg.

„Die Vereinten Nationen versuchen nicht, Russland zu belohnen. Wir versuchen, die Ernährungssicherheit weltweit zu verbessern. Unsere Ziele sind rein humanitärer Natur“, sagte die Nachrichtenagentur dpa aus UN-Kreisen. Sie betonten, dass UN-Chef Guterres die russische Invasion in der Ukraine stets scharf verurteilt habe. Moskau hat die Haltung des Generalsekretärs in der Vergangenheit als parteiisch und prowestlich bezeichnet.

Die EU habe nach Angaben des Sprechers Offenheit signalisiert

Zu Einzelheiten der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen wollte sich die EU-Kommission nicht äußern. Ein Sprecher bestätigte jedoch, dass die EU über die Vereinten Nationen gegenüber Russland ihre Offenheit zum Ausdruck gebracht habe, über eine designierte Tochtergesellschaft der Russischen Agrarbank eine dauerhaftere und konstruktivere Lösung zu finden. Im Einklang mit EU-Sanktionen könnten so SWIFT-Zahlungen für Agrar- und Lebensmitteltransaktionen ermöglicht werden.

Grundsätzlich zielen die EU-Sanktionen nicht auf den Transport von Agrarprodukten zwischen Russland und Drittstaaten ab. So gibt es Ausnahmeregelungen, um russischen Schiffen in der Regel den Zugang zu EU-Häfen zu ermöglichen, wenn dies für den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Agrar- und Lebensmittelprodukten erforderlich ist.

Seit Dezember 2022 gibt es zudem eine Ausnahme, die es ermöglicht, Lebensmittel- und Düngemittelgeschäfte mit sanktionierten Personen zu genehmigen. All dies spiegelt die Tatsache wider, dass es nicht die EU-Sanktionen, sondern die rücksichtslose Politik Russlands sind, die die globale Ernährungssicherheit gefährdet. Ein anderer Sprecher sagte außerdem, dass weiterhin an der Entwicklung alternativer Transportwege für Getreide aus der Ukraine gearbeitet werde. Russlands Ziel ist es, ukrainische Produkte auf dem Weltmarkt durch russische zu ersetzen.