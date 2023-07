Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte am Freitag, es sei besorgt, dass die syrische Regierung „inakzeptable Bedingungen“ für die Lieferung humanitärer Hilfe in den Nordwesten des Landes gestellt habe.

Hilfslieferungen über den Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien sind seit Montag, als ein UN-Abkommen von 2014 auslief, ins Stocken geraten.

Bedingter Zugriff

Syrien kündigte am Donnerstag an, es werde der UN die staatliche Genehmigung erteilen, die Hilfsgüter über den Grenzübergang zwischen der Türkei und Syrien zu liefern.

Das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) schrieb jedoch an den Sicherheitsrat, dass die Genehmigung von „zwei inakzeptablen Bedingungen“ abhängig sei.

Eine Bedingung ist, dass die UN nicht mit Gruppen kommunizieren darf, die die Regierung als „Terroristen“ bezeichnet. Dies könnte es für die UN schwierig machen, sich mit einigen Hilfsorganisationen in der Region abzustimmen.

Eine weitere Bedingung ist, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und der Syrisch-Arabische Rote Halbmond (SARC) die Verteilung der Hilfsgüter überwachen und erleichtern. Dies könnte der Regierung mehr Kontrolle darüber geben, wie die Hilfe verteilt wird.

Trotz dieser Bedenken sagt OCHA, dass die Erlaubnis der syrischen Regierung eine Grundlage für die UN sein kann, rechtmäßig grenzüberschreitende humanitäre Einsätze für einen bestimmten Zeitraum durchzuführen.

Syrien: Russland blockiert Hilfslieferungen über Bab al-Hawa Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Bedarf an Klarheit

Millionen von Menschen, die in der von Rebellen kontrollierten Region leben, von denen einige während des brutalen Bürgerkriegs vor der Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad geflohen sind, werden betroffen sein, wenn die Vereinten Nationen ihre humanitäre Hilfe dort nicht wieder aufnehmen.

In seiner Note an den UN-Sicherheitsrat betonte das OCHA die Notwendigkeit, mit der syrischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die zusätzlichen Bedingungen für die humanitäre Arbeit im Nordwesten Syriens zu klären.

„Solche Modalitäten dürfen die Unparteilichkeit (allein auf der Grundlage der Bedürfnisse), die Neutralität und die Unabhängigkeit der humanitären Einsätze der Vereinten Nationen nicht beeinträchtigen“, hieß es.

„Wir hatten vor Ablauf der Frist eine Menge Material in der Region (Nordwestsyrien) bereitgestellt. Wir verfügen also über humanitäre Hilfe, aber natürlich wollen wir die Dinge so schnell wie möglich in Gang bringen“, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte früher am Freitag.

Die Flüchtlingslager in Idlib leiden unter Bränden und Überschwemmungen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

mk/lo (AFP, Reuters)